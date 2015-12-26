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Malatya Haber -

DGD Başvurularında Azalma..

DGD Başvurularında Azalma..
  • 26.12.2015
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Malatya’da Doğrudan Gelir Desteği başvurularında geçen yıla göre azalma oldu.

Malatya Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal, Doğrudan Gelir Desteği Başvurularının Malatya’da 16 Eylül 2005 tarihinde sona erdiğini belirterek, il genelindeki toplam çiftçi başvurusunun 46 bin 857 olduğurnu kaydetti. Güldal, geçtiğimiz yıl ki çiftçi başvuru sayısının ise 49 bin 463 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, geçen yıla göre başvuru sayısında azalma olduğunu ifade etti.

Güldal, 2005 yılı Doğrudan Gelir Desteği Başvurularının ilçelere göre dağılımın şu şekilde açıkladı:

Malatya merkez 4 bin 500, Akçadağ 6 bin 829, Arapgir bin 191, Arguvan 3 bin 8, Battalgazi 2 bin 779, Darende 6 bin 71, Doğanşehir 4 bin 253, Doğanyol 752, Hekimhan 4 bin 356, Kale, 973, Kuluncak 2 bin 321, Pütürge, 4 bin 22, Yazıhan 3 bin 276 ve Yeşilyurt 2 bin 528.

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