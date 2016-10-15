Malatya’da, Özel Olimpiyatlar Dilek Sabancı Karma Futbol Turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvaya, çok sayıda engelli sporcu ve partner sporcular katıldı.

Malatya Turgut Özal Özel Eğitim Orta Okulu Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile Malatya Sanayi Spor Kulübü sporcuları, Dilek Sabancı Karma Futbol Turnuvası’nda bir araya geldi. Turnuvaya katılan sporcular hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdiler.

Malatya Turgut Özal Özel Eğitim Orta Okulu Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen turnuvada, sporcular ‘Hayat Birlikte Oyun Birlikte’ dedi.

Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Kazım Aydoğan, turnuvanın çok güzel geçtiğini ifade ederek, çocukların keyifli zaman geçirdiklerini belirtti.

Aydoğan, “Özel Olimpiyatlar Dilek Sabancı Karma Futbol Turnuvasına çok sayıda engelli sporcu ve partner sporcular katıldı. Bu organizasyonu gerçekleştiren özel olimpiyatlar ailesine, Sanayispor kulübüne, Turgut Özal Özel Eğitim Orta Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine ve İnönü Üniversitesi BESYO Engelliler Egzersiz ve Spor bölüm Öğrencilerine çok teşekkür ederim” dedi.

TURNUVANIN AMACI NE?

Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi, 8-15 yaş aralığındaki özel sporcu ve partner sporcuları aynı takım çatısı altında birleştirerek birlikte oynamalarını sağlayan karma futbol projesidir.

Proje ile 10 ilde (Zonguldak, Salihli,Ödemiş,Kayseri,İzmir,Malatya,Bursa,Balıkesir,Gebze,Düzce) 90 karma futbol takımı kurularak toplamda 900 sporcuya ulaşılması hedefleniyor.

Bulundukları illerin spor kulüplerinin altyapısından gelen partner sporcularla, aynı ildeki özel rehabilitasyon okullarından gelen özel sporcular beraber mücadele etmenin keyfini yaşıyor.

Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri, çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Türkiye, Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi kapsamında birçok il ve ilçede turnuvalar gerçekleştiriyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi