Dışişleri’nden Müslüm’ün Serbest Bırakılmasına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın, terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslüm’ün tutuklanması talebini reddetmesinin uluslararası hukuk ve terörle mücadele sorumluluğuyla bağdaşmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm’e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi, Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

PYD’nin, Çekya’nın da üyesi olduğu Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye yapılanması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Çek Mahkemesi Salih Müslüm’ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir.”

Açıklamada ayrıca “Çekya Avrupa’da terörle mücadele söyleminin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni örneğini vermiştir.” değerlendirilmesine yer verildi.

Ankara, AA