Diyarbakır’da Ölen Malatyalı..

Diyarbakır’daki askeri lojmanda Pazartesi sabahı meydana gelen patlamada ölü sayısının 6’ya yükseldiği, enkaz altında en son cesedi çıkarılan bayanın bir yarbayla evli olan Malatyalı Gamze Köse (Al) olduğu bildirildi. 30 yaşlarındaki Gamze Köse’nin, Malatya’da uzun süre çeşitli ilaç firmalarının mümessilliğini yapan, eski futbolculardan merhum Cengiz Al ile Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli Nihal Al’ın kızları olduğu belirtildi. 1 çocuk annesi olan Gamze Köse’nin cenazesinin Diyarbakır’da yapılacak törenin ardından, toprağa verilmek üzere askeri uçakla Malatya’ya getirileceği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, saat 08.30 sıralarında 7. Kolordu Komutanlığı’na bağlı Kurtoğlu Lojmanları’nda bulunan 5 katlı Şahinkaya Apartmanı’nın kalorifer kazanında meydana gelen patlama sonucu kısmen çöken binanın enkazında kurtarma çalışmaları yaklaşık 9 saattir devam ediyor. Enkaz altından çıkarılan 2’si erkek, 6’sı bayan ve çocuk olmak üzere 8 yaralının tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

Diyarbakır’da sabah saatlerinde 7. Kolordu Komutanlığı’na ait Kurtoğlu Askeri Lojmanları’nda bitişik 2 bloktan oluşan 5 katlı toplam 10 daireli binanın bir bloğu, kalorifer kazanının patlaması sonucu çökmüştü. Patlamanın ardından çöken binada kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enkaz altından kurtarılan yaralıları Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde ziyaret eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, öğleden sonra yaptığı açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Acıları paylaşmak üzere Diyarbakır’a geldiğini ifade eden Orgeneral Başbuğ, “Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Işık Koşaner ile birlikte Malatya’ya gelmiştik. Diyarbakır’daki olayı duyduktan sonra buraya geldik. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Askeri lojmandaki bir kazan dairesinde patlama meydana geldi. Enkaz altında 8 kişi bulunuyordu. 4 kişiye ulaşıldı, kalan 4 kişinin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu’ndan bir ekip uçakla Diyarbakır’a geldi. Çalışmalar gece boyunca devam edecek. Mevcut durumu ve alınan tedbirleri yerinde gördük. Acıları paylaşmak ve başsağlığında bulunmak üzere geldik. Bir üsteğmenimizin eşi ve 2 çocuğu enkaz altında kalmıştı. Her türlü yardımlarımızı yapıyoruz” dedi.

Başbuğ’un bu açıklamasının ardından, akşam saatlerinde enkazdan Aybüke Demirbağ adlı bebeğin, daha sonra da Malatyalı olan Gamze Köse (Al)’ın cesedinin çıkarıldığı, enkazda kalan 2 kişiyi bulma çalışmalarının ise sürdürüldüğü öğrenildi.

Enkaz altından cesetleri çıkarılan 6 kişinin kimlikleri şöyle: Halime Polat, çocukları Ada ve Kana Polat, Mustafa Ünsal (8), üç günlük bebek Aybüke Demirbağ ve Gamze Köse