Dizisinde Hamido Olayı da Olacakmış

Abdi İpekçi olayı başta olmak üzere birçok önemli olayın kilit isimlerinden olduğu öne sürülen Oral Çelik’in senaryosunu yazdığı “Hedefteki Sır” adlı dizide, İpekçi olayının yanı sıra Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ve 3 yakınının 17 Nisan 1978’de bombalı suikast sonucu öldürülmelerinin de aralarında bulunduğu bazı olayların anlatılacağı ifade edildi.

Çelik, dizi çalışmalarıyla ilgili olarak Vatan Gazetesi’nden Hilal Öztürk’le yaptığı röportajda, şunları söyledi:

…

“Çeyrek asırdır karanlıkta kalan Abdi İpekçi suikastının sırları, ‘Hedefteki Sır’ dizisiyle aydınlanacak! Cinayetin kilit ismi Çelik, “Olayları tüm çıplaklığıyla izleyeceksiniz” diyor

Tarih 1 Şubat 1979… Sağ-sol çatışmalarının en kanlı olduğu günlerde gazeteci yazar Abdi İpekçi, hain bir cinayete kurban gidiyor. 13 Mayıs 1981’de Vatikan’dan gelen haber ise, 12 Eylül darbesiyle sıkı yönetimin hakim olduğu Türkiye’yi tüm dünyadan çok daha fazla sarsıyor. Zira, Papa’yı vuran kurşun, bir Türk’ün silahından çıkıyor. Birçok ortak noktada kesişen bu olayların üzerinden çeyrek asır geçti. Ancak hala karanlıkta kalan noktalar var. İşte iki suikastın da kilit ismi Oral Çelik, bu sırları mahkeme salonlarında değil, bir televizyon dizisinde aydınlatacağını ileri sürüyor. Belki de reyting peşinde…

Bizden rant sağlandı

* Nereden çıktı bu dizi fikri?

12 Eylül’den önce 6 bin Türk vatandaşı öldü, 18 bin kişi yaralandı, 120 bin kişi hapishanelerde yattı. En az hapis yatan, iki sene yattı. Tam bir kör dövüşüydü. Ne ırk, ne dil, ne din ayrımına dayalı bir savaş vardı ortada. Bu olayların bedelini ödeyen insanlar, şimdi gözlerden uzakta. Bizim mirasımızı ranta, paraya dönüştürdüler. Televizyonlarda pek çok dizi film yayınlanıyor. Bizim yaşadıklarımızı çarpıtarak, mahkeme tutanaklarından okudukları hayal ürünü senaryolara göre anlatıyorlar. Hayret ediyorum. O olayları ben ve arkadaşlarım yaşadık. Türkiye’nin geçmişte yaşadıklarını bizden dinlesinler istedim.

* Karanlıkta kalmış her şeyi anlatacak mısınız?

Hem de her şeyi. Malatya’da başlayan hayatımda yaşadığım, arkadaşlarımın yaşadığı bütün olayları anlatacağım.

Gül’e kalleş rolü

* İpekçi suikastını, talimatın kimden geldiğini de mi?

İpekçi suikastına nasıl karar verildi, kim talimat verdi, nasıl gerçekleşti… Sadece İpekçi cinayeti de değil, Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu, Nihat Erim, Gün Sazak, Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul cinayetlerinin de aralarında olduğu tüm olayları anlatacağız.

* Dizide kamuoyunun yakından tanıdığı ülkücüler de olacak mı? Mehmet Gül gibi…

Onlara figüran rolü bile vermem. Belki Mehmet Gül küçük bir figüran rolünde oynayabilir ama o da kalleş rolü olur.

* Çok ağır olmadı mı bu rol?

Hayır olmaz. Çünkü o bunu neden söylediğimi çok iyi biliyor. Bedel ödeyenler bizlerdik. Türk milleti, Türk bayrağı için, inandığımız değerler için ağır bedeller ödedik. Mehmet Gül hep işin artistlik tarafındaydı. Zaten aramızdaki lakabı da ‘artist’ti.

Eylül’de başlıyor

* Dizi ne zaman başlayacak?

Mayısta çekimlerine başlayacağız. Eylülde ise yayınlanmasını planlıyoruz. Dizinin ilk 13 bölümünde, Ağca’nın Malatya’dan İstanbul’a gelişi ve Abdi İpekçi cinayeti anlatılacak. Daha sonra ise Papa suikastı işlenecek. Çatlı rolü için Oktay Kaynarca’yla görüşme talep ettik. Diğer karakterler için de Kenan İmarzalıoğlu ve Timuçin Esen’i düşünüyoruz. Kanal ve sponsor ise henüz kesinleşmedi…

‘Gezsin diye yolladık gitti Papa’yı vurdu’

* Olaylarla ilgili bir ipucu verir misiniz?

Sabırlı olun. Dizide herşey açık açık anlatılacak. Ama İpekçi olayının, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in arkadaşı olduğu için gerçekleşmediğini söyleyebilirim mesela. Ya da Abuzer Uğurlu’nun İpekçi suikastıyla hiçbir ilgisi olmadığını. Bulgaristan’a kaçışımız sırasında Uğurlu’nun işlerini yapan Ömer Marsan yardım etti bize. Başka da bir ilgisi yoktur bu olaylarla. Ömer Marsan, Mehmet Ali’nin Bulgaristan’da kalmasının tehlikeli olacağını düşünmüş. Bunun için oradaki Türk işadamlarından yardım istemiş. Aralarında 5 bin mark toplayıp Ağca’nın Avrupa’da vizesiz gezebileceği ülkelere gitmesini istemişler. Ama o gitti, Papa’yı vurdu…

Kimdir?

İpekçi ve Papa suikasti davalarının kilit ismi olan Oral Çelik, 1985’de İsviçre’de, 1986’da Fransa’da tutuklandı. 1991’de Türk Hükümeti tarafından iadesi istendi, 1993’de İtalya’ya, 1996 Eylül’ünde de kendi isteğiyle Türkiye’ye iade edildi. İddiaya göre Abdullah Çatlı’nın beraat ettirileceği yönündeki güvencesiyle Türkiye’ye dönen Çelik, 1997 yılında yargılandığı İpekçi davasında tanığın kendisini teşhis edememesi, Nevzat Yıldırım’ın öldürülmesi davasında da dosyaların kaybolması gerekçeleriyle tahliye edildi.”