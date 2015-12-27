Doğalgaz Kullanıcılarına Uyarı

Kış mevsimi yaklaşırken, doğalgaz kullanıcılarının baca bakım ve temizliğini mutlaka yaptırmaları istendi.

Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü Sertaç Uraz yaptığı açıklamada, “Kış aylarının yaklaşması nedeniyle, abonelerimizin doğalgazı daha güvenli ve daha ekonomik kullanmak için alacağı bazı basit önlem ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapmak istedik. Oldukça yaygın kullanılan bir yakıt olan doğalgaz, doğru kullanıldığında son derece güvenli ve ekonomik bir yakıttır. Doğalgaz yakıcı cihazlarınızın bakımlarının zamanında yaptırılması, güvenli ve ekonomik gaz kullanımı için son derece önemli ve uygulanması zahmetsiz önlemlerdir. Kullanıcıların, bazı basit bilgi ve önlemlerle güvenli, ekonomik ve verimli gaz kullanımı son derece kolaydır. Doğalgaz kullanılan cihazlar son derece modern teknolojilerin kullanıldığı cihazlardır. Doğalgazın şehrinize ve binanıza ulaşımında kullanılan hatlar da en yeni teknolojiyle üretilmiş, standartlara uygun ve uzman kadrolarımızın denetiminde projelendirilerek tesis edilmektedir. Doğalgaz zehirsiz bir gazdır. Basında yer alan, yaralanma ve ölümlere sebep zehirlenme doğrudan doğalgazla ilgili değildir. Zehirlenmeler, doğalgaz yakıcı cihazlarının bağlandığı bacaların temizlenmemesi, bakımının yapılmaması veya baca malzemelerinin zaman içerisinde deformasyona uğraması; baca sensörünün bulunmaması veya iptal edilmesinden dolayı görevini yapamaması ve dışarıya atılamayan baca gazının iç ortama yayılması sonucu gerçekleşmektedir” ifadelerini kullandı.

Uraz, şu önerilerde bulunarak, “Bacalı cihaz kullanan vatandaşlarımız kış ayına girmeden, baca bakım ve temizliğini mutlaka yaptırmalı, doğalgazla kullanılan kombi ve kazanların yıllık periyodik bakımlarını mutlaka yetkili servislere yaptırmalı, kombi ve ocak gibi cihazların bulunduğu ortamdaki havalandırma menfezleri kapatılmamalı, menfez yoksa mutlaka konulmalı, tesisatlarda görsel olarak aşınma deformasyon gibi durumların tespit edilmesi halinde, bakımı gecikmeden yaptırılmalı ve söz konusu alan yağlı boya ile boyanmalı, dağıtım şirketinin izni dışında tesisat üzerinde hiçbir değişiklik yaptırılmamalı, değişiklik gerektiren durumlarda da bu değişiklik mutlaka dağıtım şirketlerinin sertifikalandırdığı firmalar tarafından gerçekleştirilmelidir. Firmaların yetki durumu vatandaşlarımızca sorgulanmalıdır” şeklinde konuştu.