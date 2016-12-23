Doğanşehir’de 3 HDP’li Yöneticiye Gözaltı
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda HDP İlçe Eş Başkanı ile 2 kişi gözaltına alındı.
Doğanşehir ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Doğanşehir HDP İlçe Eş Başkanı Abdurrahman B. ile İlçe Yönetim Kurulu üyesi Nazım B. ve ismi öğrenilemeyen 1 HDP ilçe yönetim kurulu üyesi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
iha
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