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Malatya Haber -

Doğanşehir’de 3 HDP’li Yöneticiye Gözaltı

Doğanşehir’de 3 HDP’li Yöneticiye Gözaltı
  • 23.12.2016
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda HDP İlçe Eş Başkanı ile 2 kişi gözaltına alındı.

Doğanşehir ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Doğanşehir HDP İlçe Eş Başkanı Abdurrahman B. ile İlçe Yönetim Kurulu üyesi Nazım B. ve ismi öğrenilemeyen 1 HDP ilçe yönetim kurulu üyesi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

iha

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