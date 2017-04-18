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Malatya Haber -

Doğanyol’da Tarımsal Eğitim

Doğanyol’da Tarımsal Eğitim
  • 18.04.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “2017 Yılı İlkbahar Dönemi Malatya İli Tarımsal Yayım ve Eğitim” programı kapsamında eğitim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından daha önce Darende ve Pütürge ilçelerinde verilen eğitim programlarının bu seferki durağı Doğanyol ilçesi oldu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, “2017 Yılı İlkbahar Dönemi Malatya İli Tarımsal Yayım ve Eğitim” programı eğitim çalışmaları kapsamında Doğanyol ilçesindeki mahallelerde yaşayan çiftçilere; kayısı yetiştiriciliğinde toprak işleme, toprak analiz numunesi alma,  gübreleme, sulama, budama, hasat etme, kükürtleme, depolama, pazarlama, ilkbahar ve sonbahar zirai mücadele yöntemleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği kaydedildi.

Tarıma dayalı destekler anlatıldı

Eğitim programı çerçevesinde ayrıca; çiftçilere, bölgesel ve ulusal alanda faydalanılabilecek tarımsal destekler nelerdir? Bu desteklerden nasıl faydalanabilirler?  Tarımsal proje nedir? Tarımsal projeler nasıl yapılır? Proje desteklerinden nasıl faydalanılır? konuları da ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tarımsal yayım ve eğitim programının talepler doğrultusunda diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.

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