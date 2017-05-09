Doğu Kolektörü 1. Etap Hattı İhalesi Yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon altyapı çalışmaları kapsamında 33 km metrajıyla, Battalgazi ilçesinin Doğu Kolektörü 1. Etap hattı altyapı çalışmalarının ihalesini gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili MASKİ tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Uzun yıllardır hayata geçmesi beklenen projenin hayata geçmesi konusunda başarılı bir çalışma gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü. Battalgazi ilçesine bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi, Çamurlu mahallesi, Malatya Yeni Stadı, Villakent siteleri, Bulgurlu mahallesi, İnönü Üniversitesi ve Orduzu mahallesinin bir kısmını kapsayan dev altyapı yatırımı için gereken projenin tamamlanmasıyla birlikte ihalesini gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören dev projede MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde ihaleye 14 firma katıldı. Doğu Kolektörü 1. etap kanalizasyon hattı yatırımı kapsamında 33 km kanalizasyon hattı yatırımı gerçekleşecek. Komisyonumuz gerekli değerlendirmeleri yapacak ve sonuç kamuoyuna duyurulacak. Projenin Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte modern bir altyapı yatırımı hayata geçmiş olacak.”

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