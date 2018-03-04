Domuz Sürüsü Mahalleye İndi

Malatya‘nın Kale ilçesinde domuz sürüsü mahalleye indi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 15 domuz, ilçe girişindeki Bent Mahallesine indi. Sürü, ekili alanlara zarar verdi.

Mahalle muhtarı Selim Kızıltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domuzların mahalleye inmesinin halk arasında korkuya neden olduğunu söyledi.

Vatandaşlarının genellikle bu aylarda bahçelerinde olduğunu belirten Kızıltaş, yaban domuzlarının sürü halinde ağaçlara ve ekili alanlara zararlar verdiğini ifade etti.

Kızıltaş, olumsuz bir durum yaşanmaması için yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

AA

FOTO: Arşiv