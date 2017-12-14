Dönere Fosfat Yasağına AB’den Onay Çıkmadı

Avrupa Birliğinde (AB) gıda krizine neden olan dondurulmuş dönerde fosfat kullanıldığı için dönerin yasaklanmasına neden olacak uygulamaya, Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamayla onay çıkmadı. Yapılan oylamada yeterli olan 376 oya ulaşamayınca döner satışına devam edilmesi kararı verildi.

Avrupa Parlamentosundaki gruplardan Sosyalistler ve Yeşiller tarafından dönere karşı başlatılan fosfat mücadelesinin başarısız olması Avrupa ülkelerinde döner üretimi yapan Türkler kadar döneri tüketen Avrupalılar tarafında da sevinçle karşılandı. AB Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA), fosfatın etkilerini araştırmayı bir öncelik olarak belirledi ve gelecek yıl sonuna kadar bu konuda bilimsel bir görüş ortaya koymayı planladığını bildirdi. Alman Hristiyan Demokrat AP üyesi Renate Sommer, “Ortalama bir AB vatandaşı bir yıl boyunca yediği dönerden aldığı fosfatın tamamını zaten 1,5 litre kola içtiğinde alıyor” dedi.

Sommer, dönercilerin eti bir arada tutabilmek için fosfattan başka seçeneği olmadığını da ifade etti.

82 milyon nüfusa sahip Almanya’da günde 2 milyon porsiyon döner kebap tüketiliyor. Ekmek arası döner ve salata, ayaküstü yenen fast food tarzı yemekler arasında sosisi geride bırakmış bulunuyor. Bugün Almanya’da 4 milyar euroyu bulan döner sektöründe günde 400 ton et kullanılıyor. Böylece döner, Almanların ayaküstü yenen yemekler listesinde en üst sırada yer alıyor. AB’deki dönerin yüzde 80’i Almanya’da üretiliyor ve sektör 110 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Strasbourg, iha