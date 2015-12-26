DP İl Başkanının İstifası

Demokrat Parti Malatya İl Başkanı Erdal Altunkaya, başkanlık görevinden istifasını, “Halkın gerektiğinde makamlardan istifa eden, bu onurlu müesseseyi harekete geçiren siyasetçileri de görmesi açısından” gerekçesini de belirterek açıkladı.

Altunkaya’nın istifasına ilişkin açıklaması şöyle:

“Demokrat Parti Malatya il başkanı olarak Malatya’da yerel siyaset yapmanın onurunu taşıyorum.

Yoğun bir seçim dönemi ve etkin yerel yapıcı muhalefet anlayışıyla ilkeli siyaset yapma çabalarımız kabul gördüyse de; ülke çapında seçim süresince yaşanan gelişmelerin hak etmediği halde Demokrat Parti tarafından çok ağır bir bedelle ödenmesi seçim sonuçlarına partimiz açısından olumsuz yaşanmasına neden olmuştur.

22 Temmuz seçimlerinde tüm fatura en ağır şekliyle Demokrat Partiye ödetilmiştir.

Ben bugün Demokrat Parti il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. İstifanın onurlu bir müessese olduğunu düşünerek gerektiğinde yerine getirilmesinden tarafım.

İl başkanlığı görevimden seçimden hemen sonra istifa etme kararım vardı. Ancak ilkelerine ve doğruluğuna inandığım Sn. genel başkanımız Mehmet Ağar’ın bu süreçte partiye zarar vereceğini belirterek kongre sürecine kadar görevi devam ettirmemizi istedi. Ancak gelişen koşullar kongreyi geciktirdi.

6 ocak’ta yapılan kongrede yeni genel başkanın seçilmesiyle yepyeni bir süreç başlamış oldu.

Malatya il başkanı olarak bende istifa kararımı bugün açıklıyorum. Bu aşamada ilimizde partiye taze bir kanın faydalı olacağını düşünüyorum.

Bu süreçte yönetim kurulumuz toplanarak kendi içinden partimizi il kongresine kadar götürecek il başkanını seçecektir.

Bende 1946’dan beri ülkeye demokrasinin yerleşmesiyle başlayan, akabinde ülkenin her yapı hücresinde imzası olan Demokrat Partideki çalışmalarına devam edeceğim. Gelecek il başkanına her konuda maddi ve manevi destek olacağım.

Partimizdeki yönetim kurullarımız ve ilçe başkanlarımız çok kaliteli, pırıl pırıl mükemmel insanlardan oluşmaktadır. Özellikle ilçe başkanlarımızın performansları takdire şayandır. Bu meyanda il başkanlığım döneminde de özverili desteklerinden dolayı hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Sadece il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Parti içerisindeyim. Her anlamda partimin detekçisiyim. Sadece halkın gerektiğinde makamlardan istifa eden bu onurlu müesseseyi harekete geçiren siyasetçileri de görmesi açısından yeni arkadaşlarımıza bir fırsat yaratarak istifa ediyorum.”