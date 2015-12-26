DP’nin Seçim Bürosu..

Eski adı Doğru Yol Partisi olan Demokrat Parti (DP)nin 1. nolu ilk seçim bürosu da Akpınar meydanında açıldı.

Büronun açılış törenine Parti yöneticileri, adayları ile çok sayıda partilinin yanı sıra bazı sivil toplum örgütü yöneticileri, İl Genel Meclisi’nin AKP’den milletvekili aday adayı olmak üzere istifa eden eski başkanı Bekir Çelik, merkeze bağlı Beydağı belde belediyesinin bağımsız Belediye başkanı Abuzer Sarıtaş, Anavatan Partili yönetici ve partililer ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Kurban kesiminden sonra gerçekleştirilen açılış İl Başkanı, 1. sıra milletvekili adayı Mahmut Yıldırım ve partililer tarafından yapıldı.

1.Sıra milletvekili adayı Yıldırım açılıştan sonra yaptığı konuşmada özetle Demokrat Parti, Demokrasiyi Türkiyeye getiren partidir. Ekonomik gelişmesini sağlayan partidir. Türkiyede yapılan bütün güzel işlerin altında Demokrat Partinin imzası vardır. Demokrat Parti köklü bir partidir. Hedefimiz Türkiye ve Malatya’ya hizmettir.” dedi.