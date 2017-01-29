Dr. Diyarbakırlıoğlu İçin Mevlid

Doktor Ahmet Diyarbakırlıoğlu’nun vefatının 1’inci yıldönümü nedeniyle, ailesi tarafından Malatya Yeni Cami’de Kur’an ve mevlid okutuldu.

Malatya Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2008’de İstanbul’a nakleden, Bakırköy Kızılay Niyazi- Ali Rıza Mete Tıp Merkezi’nde çalışan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Diyarbakırlıoğlu, dizinden geçirdiği bir ameliyatın ardından emboli (pıhtı atması) oluşması sonucu 30 Ocak 2016 günü 64 yaşında iken vefat etmişti.

Dr. Diyarbakırlıoğlu’nun vefatının 1’inci yıldönümü nedeniyle ailesi tarafından, Pazar günü Yeni Cami’de öğle namazını müteakip Kur’an-ı Kerim ve mevlid okutuldu. Mevlide, merhumun ailesi ve yakınları, Malatya’daki arkadaşları ve meslektaşları ile vatandaşlar katıldılar.

Mevlid sonrasında merhumun eşi Aycan Diyarbakırlıoğlu ve oğlu Kaan Diyarbakırlıoğlu, başsağlığı dileklerini kabul ettiler.

DR. AHMET N. DİYARBAKIRLIOĞLU..

Evli ve 2 çocuk babası olan Dr. Ahmet Diyarbakırlıoğlu, 1952 yılında Malatya’nın Tekmezar Mahallesi’nde (şimdiki adı İstiklal Mahallesi), o dönem Malatya’da “Demirgırat Vahap Efendi” diye tanınan merhum Vahap Bey ve eşi merhume Şaheste Hanım’ın, Necdet ve İclal adlı çocuklarından sonra 3. çocuk olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Turan Emeksiz Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1976 yılında mezun olan Dr. Diyarbakırlıoğlu, uzmanlık eğitimini de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

Emekli öğretmen Aycan Hanım’la evli, Kaan ve Aslı’nın da babası olan Dr. Diyarbakırlıoğlu’nun mesleki eğitimi ve görev yaptığı yerlere ilişkin bilgiler de şöyle:

EĞİTİM

Üniversite : 1976 – İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık : 1983 – Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları İhtisası

İŞ YAŞAMI

1977 – 1978 Beyoğlu Hükümet Tabipliği

1979 – 1983 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan

1983 – 1985 Havza Devlet Hastanesi

1985 – 1986 Tekirdağ Devlet Hastanesi

1986 – 2006 Malatya Devlet Hastanesi

2006 – 2007 Malatya Diyaliz Merkezi

2007 – 2008 Malatya Özel Hayat Hastanesi

2008 – ……. Kızılay Bakırköy Niyazi Mete Ali Rıza Mete Tıp Merkezi

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