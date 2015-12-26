DTP’liyi Tehdit Eden ‘Meşhur’ Korsanmış!.

Eski Demokratik Toplum Partisi (DTP) Malatya İl Başkanı’nı ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüphelinin meşhur bilgisayar korsanı Y.H. (fotoğraftaki) olduğu belirtildi. Y.H., geçen yıl Kasım ayında Yeni Şafak Gazetesi’nde “Şemdinli’den daha ağır itiraflar” başlıklı habere konu olan iddialarında, güvenlik güçlerine suçlamalar yöneltmişti.

TUTUKLANDI..

Edinilen bilgiye göre, eski DTP İl Başkanı Nuray Kılıç (alttaki fotoğrafta)’ı (35) internet üzerinden öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen Y.H. (29), TEM şubesindeki sorgusu sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Y.H.’nin ABD Savunma Bakanlığı’nın sitesinin güvenlik duvarını kırarak dünyaya adını duyuran bilgisayar korsanı olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü web sitesine yapılan bir ihbarda eski DTP İl Başkanı Nuray Kılıç’ın öldürüleceğinin bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada olayın şüphelisi olarak Y.H. belirlenmişti.

ARŞİVDEKİ HABER..

Tutuklanan Y.H. ile ilgili olarak, geçtiğimiz yıl Yeni Şafak Gazetesi’nde “Şemdinli’den daha ağır itiraflar” başlığıyla yayınlanan haber, Malatyahaber.com’da da 16 Kasım 2006’da yeralmıştı.

İşte malatyahaber.com’da, Yeni Şafak Gazetesi’ndeki detaylı haberin özetlenmesiyle yayınlanan haber:

“”Bilgisayar Korsanı” olarak tanımlanan ve Malatya’da ikamet eden şahsın, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na verdiği belirtilen yazılı ifade, Yeni Şafak Gazetesi’nde “Şemdinli’den daha ağır itiraflar” başlığıyla yayınlandı.

Gazetenin haberinde, Yunus H. adlı şahsın, ABD Savunma Bakanlığı’nın güvenlik şifresini kırarak adını duyurduğu, bilişim konusundaki uzmanlığının ortaya çıkmasıyla, Malatya’daki bazı jandarma görevlilerinin kendisiyle irtibata geçip, birlikte bazı faaliyetlerde bulundukları iddiasına yer verildi.

Haberde, Yunus H. hakkında, “28 yaşındaki Malatyalı hacker, evli ve bir çocuk babası. H., Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi 3. sınıftan devamsızlık sebebiyle ayrılmış. H.’nun çeşitli isimlere ait 158 adet kredi kartı oluşturmak suçlarından Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davası devam ediyor..” şeklinde bilgi yer aldı.

Haber, “TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış, Yunus H.’nun verdiği bilgileri Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık da dosyayı, Şemdinli olaylarının görüldüğü Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletti. Mahkeme heyeti, dosyanın kapalı zarf içinde dava dosyalarının arasında yer almasına karar verdi..” ifadesiyle son buldu…”