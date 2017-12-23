Dükkana Girdi, Alev Aldı
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir tekel bayisine giren otomobil, alev aldı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, D.E. idaresindeki 44 HT 902 plakalı otomobil, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bir tekel bayisine çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkartılırken, otomobil alev aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yakıt akıtan ve yanmaya başlayan otomobili söndürdü.
Kazada yaralanan 2 kişi, Doğanşehir Devlet Hastanesinde ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
iha
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