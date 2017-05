“Dünya Üniversitesiyiz”

İnönü Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlenerek yaklaşık 8 bin 500 öğrenci mezun edildi.

İnönü Üniversitesi Stadında gerçekleştirilen mezuniyet törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, akademik yöneticiler ve personeller katıldılar.

Mezun olan öğrencilerin seromani yürüyüşü ile başlayan töreninde İnönü Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı birincisi Seçkin Karakuş, yaptığı konuşmasında; “İnönü Üniversitesi gibi 42. yılını tamamlamış Türkiye’nin önde gelen çağdaş bir üniversitesinden mezun olmanın verdiği gururu ve sevinci yaşamaktayız. Bu gurur ve sevinç sadece bizim değil gecesini gündüzüne katı bizi yetiştiren hocalarımızın ve üzerimizde büyük emeği olan ailelerimizin de gururu ve sevincidir.” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay; ise yaptığı konuşmasında, 8 bin 500’den fazla öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “İnönü Üniversitesi köklü bir üniversitedir. Üniversitemiz eğitim alanında olduğu gibi sağlık alanında da büyük başarılara imza atan sadece Türkiye’de değil Türkiye dışında da adından söz ettiren büyük bir üniversitedir. Ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirecek ve 2071 vizyonunu belirleyecek olan bu gençlerimizi sağlıktan eğitime, ekonomiden siyasete, tarımdan bilişime kadar hemen her sektörde ihtiyacımızı karşılayacak nitelikte yetiştiriyoruz. Üniversitemizde 53 farklı ülkeden bin 300 civarında yabancı uyruklu öğrencimiz de eğitim-öğretim almaktadır. 30’a yakın yabancı uyruklu öğretim elemanımız bulunmaktadır. Bu İnönü Üniversitesinin aynı zamanda Dünya Üniversitesi olduğunu göstermektedir. Üniversite-şehir, üniversite-sanayi, üniversite-toplum ilişkileri bağlamında muhataplarımızla daha güçlü ilişkiler kurmaktayız. Dolayısıyla üniversitemizi şehrine, bölgesine ve ülkesine her açıdan katma değer sağlayan hüviyete kavuşturuyoruz.” ifadelerini kaydetti.

İnönü Üniversitesinin 42 yıllık akademik geçmişi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kızılay öğrencilere hitap ederek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bugüne kadar aldığınız nitelikli eğitimle hak ettiğiniz diplomayla hem kendi geleceğinizi hem de ülkemizin geleceğini inşa edeceksiniz. Zamanla yarışacaksınız. Yaşanılan her an çok değerlidir. Geride kalan zamanın telafisi yoktur. Bu bilinçle vizyon sahibi, akademik algısı yüksek, analitik düşünebilen bireyler olarak geleceğe daha emin adımlarla yürümelisiniz. Enformasyonun ve dezenformasyonun algıların oluşturulmasında etkisinin çok güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Sadece süreci okumak değil sürece yön verebilmek için her konuda güçlü ve üstün olmak zorundasınız. 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde teknoloji, bilişim ve en önemlisi algı yönetiminin ne kadar etkili olduğunu bizzat yaşadık. Eğer buna karşın süreci hızlı bir şekilde okumayıp sağlıklı bir irade ve mücadele sergilemeseydik bugün ülkemiz çok vahim durumda olurdu. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyorum. Bu tür hainliklerin bir daha yaşanmaması için iç ve dış düşmanlarımızdan daha güçlü olmamız aşikardır. Güç ise eğitim, bilim, teknoloji, sanayi, tarım, sanat ve spor gibi her alanda çok çalışma, araştırma ve geliştirmeyle ancak elde edilir.”

Törende Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere ödülleri verildi. Törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, dönem birincisi Seçkin Karakuş, dönem ikincisi Esma Güneş’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen ise üniversite dönem üçüncüsü Taner Terece’ye plaket verdi.

Ödüllerin verilmesinin ardından öğrenciler tarafından kepler havaya atıldı.

Mezuniyet töreni Grup Seksendört tarafından verilen konserle sona erdi.

