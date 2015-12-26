“Dünyada Önemli Bir Yerdeyiz”



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Türkiye’de ilk karaciğer naklinin Malatyalı bir doktorun yaptığını söyledi.



Bu doktorun Arguvan İlçesi doğumlu İsmail Kayabalı olduğunu belirten Yılmaz, “Bu hemşerimiz ilk karaciğer naklini köpekten köpeğe yapmıştır” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin karaciğer naklinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğunu belirten Sezai Yılmaz, merhum sanatçı Sadri Alışık’ın da Amerika Birleşik Devletleri’nde karaciğer naklini bir Türk doktorun yaptığını ifade etti.



Canlıdan canlıya nakilde bir numara olduklarını belirten Yılmaz, Başkent, Çapa ve Hacettepe üniversitelerinde yoğunlukla yapılan karaciğer naklinin son yıllarda Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Organ Nakli Bölümü’nde de yapıldığını söyledi.



Malatya’da yaptıkları karaciğer nakillerinde kullandıkları yönteme, ‘Malatya yaklaşımı’, “İnönü yaklaşımı’ ve ‘Turgut Özal yaklaşımı’ isimlerini koyduklarını, bunları da tescil ettiklerini söyleyen Yılmaz, “Mütevazı şekilde çıktığımız yolda ekip arkadaşlarımızın fedakarlığı ile Türkiye’de bir numara olduğumuz gibi, dünya ülkeleri arasında da sayılı yerlere geldik” diye konuştu.



Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Organ Nakli Bölümü’nün başarısı nedeniyle İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulacak ve YÖK tarafından onaylanan Karaciğer Nakil Enstitüsü’nün Bakanlar Kurulu kararının yakında çıkmasını beklediklerini vurguladı.



İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Organ Nakli Bölümü’nün başarısı nedeniyle Malatya’da 9-10 Eylül günlerinde, uluslararası organ nakli toplantısının yapılacağı da bildirildi.

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