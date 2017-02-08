Düve Yetişticilerine Destek

Damızlık düve yetiştiriciliği desteklemesi için başvuru süresinin 6 Mart’ta sona ereceği bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Malatya İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Damızlık Düve Yetiştiriciliği Desteklemesi kapsamında Bayburt, İzmir, Kars, Kırklareli, Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Ankara ve Kahramanmaraş’ta damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlamasına ilişkin Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Destekleme kapsamında inşaat çerçevesinde yeni yatırım veya kapasite artırımı, rehabilitasyon, damızlık dişi buzağı alımı ile yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alımı projelerine yüzde 50 hibe finansman imkanı sağlanacağı kaydedilen açıklamada, desteklemeler için başvuruların 6 Mart’a kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne yapılabileceği, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin İl Müdürlüğündeki Proje Yürütme Biriminden veya www. haygem.gov.tr adresinden yararlanabilecekleri ifade edildi.

AA