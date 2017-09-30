E.Yeni Malatya- A.Konyaspor Maçı Bugün

Süper Ligin 7’nci haftasında bugün Yeni Malatya Stadyumu’nda Atiker Konyaspor’u ağırlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılıp, yeni stadında ilk galibiyetini almak istiyor.

Ligde geride kalan 6 haftada 7 puan toplayan sarı kırmızılılar, yeni teknik direktörü Erol Bulut ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Yeni stadında ilk maçında Bursaspor’a 4-2 kaybeden Malatya ekibi, Atiker Konyaspor’u yenerek, yeni sahasındaki ikinci maçında ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor.

İki hafta önce görevi bırakan Ertuğrul Sağlam’ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Erol Bulut ile ilk maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar, şuana kadar iç sahada oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Bu maç, Erol Bulut’un da teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçı olacak.

Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşması saat 14.00’de başlayacak. Manisa Bölgesi’nden Süper Lig hakemi Koray Gençerler’in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1’den izleyicilerle buluşacak.

İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER..

Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Süper Lig’de çıktığı son yedi deplasmanda sadece iki puan alan Konyaspor, son beş karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Konyaspor, lige o sezon yükselen takımlarla dış sahada oynadığı son altı maçın sadece birini kaybetti.

Yeni Malatyaspor, şu ana kadar oynadığı altı maçta da kalesini gole kapatamadı. Ligin en fazla hava topu kazanan iki takımından biri olan Yeni Malatyaspor (119, Karabükspor’le birlikte), bu alanda ligin son sırasındaki Konyaspor’la (60) karşılaşıyor.

Yeni Malatyaspor, ilk altı hafta itibarıyla ligin en fazla korner kullanan takımı (36).

İlk altı haftada kalecisi en fazla kurtarış yapan takım Konyaspor olurken (25); Yeni Malatyaspor, 10 kurtarışla sondan ikinci sırada yer aldı.

Yeni Malatyaspor, şu ana kadar ligde en az ofsayta yakalanan iki ekipten biri (7, Bursaspor’la birlikte).

Bu sezon penaltılar hariç gol beklentisinde Alanyaspor’lu Vagner Love’ın (4.2) ardından ikinci sırada yer alan Khalid Boutaib (3.16), rakip fileleri beş kez havalandırdı.

Yeni Malatya Gazetesi