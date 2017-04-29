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Malatya Haber -

E.Yeni Malatya:0- Göztepe:0 (İlk Yarı)

E.Yeni Malatya:0- Göztepe:0 (İlk Yarı)
  • 29.04.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor, İnönü Stadı’nda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

İnönü Stadı’nda saat 15.30’da başlayan karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan. Karşılaşma, TRT Spor ve TRT Kürdi’den naklen yayınlanıyor.

Dakika 3: Sedat orta alandan aldığı topu Göztepe cezaalanı ön çizgisine kadar sürdü. Şutunda top kaleci Günay’da kaldı.

Dakika 9: Murat Yıldırım’ın ara pasında Dialiba hareketlendi. Kaleci, kalecisini terkederek topu kontrol etti ve golü önledi.

Dakika 15: Göztepe’de Jahovic’in kullandığı serbest atışta top Ertaç’ta kaldı.

Dakika 21: Segbefia’nın soldan ortasında Johavic kafayı vurdu, üstten aut.

Dakika 22: Halil’in sağdan pasında Hakan bekletmeden vurdu, Sadık’tan döndü.

Dakika 27: Göztepe’li oyuncuların hatasıyla topa sahip olan Sedat cezaalanına girdi sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Orta yerine kaleye vurunca, top Günay’dan döndü ve defans uzaklaştırdı.

Dakika 29: Azubuike’nin cezaalanı çizgisi üzerinden şutu yandan auta çıktı.

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Yorumlar
  1. Alparslan dedi ki:
    29 Nisan 2017, 15:53

    Hadi be aslanlar…

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