E.Yeni Malatya:0- Göztepe:0 (İlk Yarı)
Evkur Yeni Malatyaspor, İnönü Stadı’nda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
İnönü Stadı’nda saat 15.30’da başlayan karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan. Karşılaşma, TRT Spor ve TRT Kürdi’den naklen yayınlanıyor.
Dakika 3: Sedat orta alandan aldığı topu Göztepe cezaalanı ön çizgisine kadar sürdü. Şutunda top kaleci Günay’da kaldı.
Dakika 9: Murat Yıldırım’ın ara pasında Dialiba hareketlendi. Kaleci, kalecisini terkederek topu kontrol etti ve golü önledi.
Dakika 15: Göztepe’de Jahovic’in kullandığı serbest atışta top Ertaç’ta kaldı.
Dakika 21: Segbefia’nın soldan ortasında Johavic kafayı vurdu, üstten aut.
Dakika 22: Halil’in sağdan pasında Hakan bekletmeden vurdu, Sadık’tan döndü.
Dakika 27: Göztepe’li oyuncuların hatasıyla topa sahip olan Sedat cezaalanına girdi sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Orta yerine kaleye vurunca, top Günay’dan döndü ve defans uzaklaştırdı.
Dakika 29: Azubuike’nin cezaalanı çizgisi üzerinden şutu yandan auta çıktı.
Hadi be aslanlar…