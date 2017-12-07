Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatya Haber -

Eczacılık’ta Bilardo Turnuvası

Eczacılık’ta Bilardo Turnuvası
  • 07.12.2017
  • 0

 İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından bilardo turnuvası düzenlendi.

  Turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulunan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş, bilardonun öğrenciler açısından güzel bir spor dalı olduğunu söyledi.

  Dekan Çiğremiş, Eczacılık Fakültesi olarak ilk defa bilardo turnuvası gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Öğrencilerimizin ilgisi çok büyük oldu. Fikstürümüzü belirledik. Öğrencilerimizle birlikte açılış maçımızı yaptık. Umarım bundan sonraki dönemlerde de bu spor dalı üniversitemiz tarafından benimsenir. Öğrencilerimiz için iyi bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Bilardo analitik düşünme yeteneğinin kazanılması açısından çok yönlü bir spor dalıdır. Bedenen de aktif olunan bir dal ve sosyal açıdan da iyi bir stres atma aracıdır. Öğrencilerimizin iyi vakit geçirmelerini diliyorum.”

Bülten

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."