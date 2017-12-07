Eczacılık’ta Bilardo Turnuvası

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından bilardo turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulunan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş, bilardonun öğrenciler açısından güzel bir spor dalı olduğunu söyledi.

Dekan Çiğremiş, Eczacılık Fakültesi olarak ilk defa bilardo turnuvası gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Öğrencilerimizin ilgisi çok büyük oldu. Fikstürümüzü belirledik. Öğrencilerimizle birlikte açılış maçımızı yaptık. Umarım bundan sonraki dönemlerde de bu spor dalı üniversitemiz tarafından benimsenir. Öğrencilerimiz için iyi bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Bilardo analitik düşünme yeteneğinin kazanılması açısından çok yönlü bir spor dalıdır. Bedenen de aktif olunan bir dal ve sosyal açıdan da iyi bir stres atma aracıdır. Öğrencilerimizin iyi vakit geçirmelerini diliyorum.”

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