Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Effa Başladı, Serkan Bıraktı!

Effa Başladı, Serkan Bıraktı!
  • 26.12.2015
  • 0

Malatyaspor, önümüzdeki Pazar günü Samsunspor’la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Çarşamba günü yapılan antrenmanda sakatlanan Serkan Bensol teknik heyeti endişelendirirken, bir süredir sakat olan Effa ise çalışmalara başladı. Bu arada, Effa’nın Salı akşamı İstasyon Virajı’nda otomobiliyle maddi hasarlı bir trafik kazası yaptığı bildirildi.

Son iki haftada alınan 6 puanla morali yerine gelen teknik heyet ve futbolcular, Orduzu Pınarbaşı’ndaki son antrenmanda hayli neşeli gözüktüler. Effa da takımla birlikte çalışmalara katılırken, antrenmanda sakatlanan Serkan çalışmayı bıraktı. Bu futbolcunun 2 gün dinlendirileceği ve yapılacak son kontrolun ardından durumunun netleşeceği bildirildi.

Bu arada, Malatyaspor’lu Effa’nın Salı akşamı İstasyon Virajı Dede Korkut Parkı kavşağında, maddi hasarlı bir trafik kazası yaptığı, yoğun trafikte, aracının bir başka otoyla çarpıştığı ve “hafif” hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan, Malatyaspor’un Perşembe antrenmanının 12.00’de başlayacağı, takımın Cuma günü saat 11.00’de çalışacağı, öğle yemeğinin ardından Samsun deplasmanı için kafilenin Malatya’dan ayrılacağı bildirildi.

Foto: İHA

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."