Effa Başladı, Serkan Bıraktı!

Malatyaspor, önümüzdeki Pazar günü Samsunspor’la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Çarşamba günü yapılan antrenmanda sakatlanan Serkan Bensol teknik heyeti endişelendirirken, bir süredir sakat olan Effa ise çalışmalara başladı. Bu arada, Effa’nın Salı akşamı İstasyon Virajı’nda otomobiliyle maddi hasarlı bir trafik kazası yaptığı bildirildi.

Son iki haftada alınan 6 puanla morali yerine gelen teknik heyet ve futbolcular, Orduzu Pınarbaşı’ndaki son antrenmanda hayli neşeli gözüktüler. Effa da takımla birlikte çalışmalara katılırken, antrenmanda sakatlanan Serkan çalışmayı bıraktı. Bu futbolcunun 2 gün dinlendirileceği ve yapılacak son kontrolun ardından durumunun netleşeceği bildirildi.

Bu arada, Malatyaspor’lu Effa’nın Salı akşamı İstasyon Virajı Dede Korkut Parkı kavşağında, maddi hasarlı bir trafik kazası yaptığı, yoğun trafikte, aracının bir başka otoyla çarpıştığı ve “hafif” hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan, Malatyaspor’un Perşembe antrenmanının 12.00’de başlayacağı, takımın Cuma günü saat 11.00’de çalışacağı, öğle yemeğinin ardından Samsun deplasmanı için kafilenin Malatya’dan ayrılacağı bildirildi.

Foto: İHA