Ekmekte Farklı Fiyatlar

Malatya’da pide ekmek fiyatına zam yapılmasından sonra buna birçok somun ekmek fırınlarının dahil olmadığı bildirildi.

Fırıncılar Odası tarafından 200 gramı 60 kuruştan satılan açık ekmeğin (pide) gramajı 220’ye ve fiyatı da 75 kuruşa, 250 gramı 60 kuruştan satılan somunun (francala) ekmek fiyatı da 75 kuruşa çıkarılmıştı.

Fırıncılar Odası’na üye olmayıp Ticaret ve Sanayi Odası üyesi somun ekmek fırınlarının ise bir yıl önce alınan 250 gramı 60 kuruştan ekmek satışını sürdürdüğü bildirildi. Malatya Belediyesi Ekmek Fabrikası (MEGSAŞ) ise, 250 gram ekmeği 50 kuruştan satışını sürdürüyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Fırıncılar Komitesi Başkanı Bilal Arı, MTSO üyesi somun ekmek fırınları olarak ekmeğe zam yapmadıklarını ve 60 kuruştan devam ettiklerini bildirdi.

Malatya Fırıncılar Odası’nın pide ekmeği için 220 gramının 75 kuruş fiyat vermesinden sonra somun ekmeği olarak fiyat arttırmadıklarını bildiren Bilal Arı, “MTSO üyesi somun ekmek fırınları olarak ekmeğe zam yapmadık. 250 gram somun ekmeğini 60 kuruştan satışa devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekmeğin değişik gramaj ve fiyatta satılması vatandaşın eleştirisine neden oluyor