“Ekonomi Rakamlarımız Düzeldi”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti üyeliği meselesine değinerek, “Biz AK Parti olarak, YSK’nın kararının ardından Cumhurbaşkanımıza hem üyelik hem de sonrası ile ilgi tekliflerimizi inşallah götüreceğiz” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve partililer ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)’nı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Erkoç, iş dünyası olarak bundan sonraki süreçte ekonominin kalkınması için yoğun bir gayret göstereceklerini söyleyerek, “Ülke olarak uzun bir dönemdir referanduma odaklandık, referandumun neticesi de şu anda ortada. Bundan sonra biz iş dünyası olarak diyoruz ki: ‘Artık birinci önceliğimiz ekonomi olsun’. Eğer güçlü bir ekonomiye sahip olursak bölgede söz sahibi oluruz, sıkıntılarımızı daha hızlı bir şekilde çözeriz. Hem istikbal hem de istikrar için ekonomi çok önemli. Biz bu noktada, iş dünyası olarak 2017 yılının çok daha verimli geçeceğini umut ediyoruz. Yaşanan hain darbe girişimine ve bu kadar olumsuzluklara rağmen Türkiye yine 2.9 büyüme ile ciddi bir performans ortaya koydu. İlerleyen dönemde inşallah bu büyüme rakamlarını daha yukarılara çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, Türkiye’nin yeni sistem ile birlikte artık yoluna daha emin adımlarla devam edeceğini aktararak, “Ülkemiz için çok önemli bir referandum sürecini geride bıraktık. Kırgınlıklara sebep olan bu sistemin değişmesi için halkımızın önüne bir tercih sunduk, halkımız da Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine ‘evet’ dedi. Biz, ülkemizin geleceğini düşünmek zorundayız. AK Parti ile birlikte Türkiye’de büyük reformlar ve büyük yatırımlar yapıldı. İnşallah bunun daha kalıcı ve sürdürülebilir olması yeni bir sistem ve Anayasayla garanti altına alınmış oldu. Bu sistem güçlü bir yönetimi getirecek, güvenlik ortamının iyileşmesini sağlayacak, terörle mücadelede daha güçlü bir mücadele imkanı getirecek. Ben bu sistemin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Çalık da, 16 Nisan’ın ardından ekonomideki ilk sinyallerin çok olumlu olduğunu dile getirerek, “Biz ‘16 Nisan tarihinin bir kırılma noktası olacağını ve ayağımızdaki prangaların çözüleceğini’ söylemiştik. Bunun sinyallerini ilk andan itibaren gördük. Ekonomi rakamlarımız düzeldi, özellikle Şubat ayı itibariyle 4 TL’nin üzerine çıkan Dolar şu anda 3.6’ya geriledi. TL’nin değer kazandığı, ihracat rakamlarımızın arttığı, tüketici güven endeksimizin 71.3 olduğu, istihdamın artmaya başladığı bir süreçteyiz. Bu hadiseler çok önemli. Bunun yanında sanayideki üretim endeksimizin artıyor olması da ekonominin güçlendiğini gösteriyor. Biz güçlü Türkiye, güçlü ekonomik istikrar ‘Bizim için en önemli hedef’ dedik. Siyasi istikrarın ekonomik istikrarı beraberinde getirdiğini 15 yıl boyunca gördük. Büyüme rakamlarımız 2016 yılında görmüş olduğumuz darbe girişimine rağmen, terör örgütlerinin saldırısına rağmen gayet iyi. Bundan sonraki büyüme rakamlarının da artarak devam edeceğine olan inancımız tam” değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti üyeliği meselesine de değinerek, “ 14 Ağustos 2001’de partimizi kuran Recep Tayyip Erdoğan’ın şu anda ülkenin cumhurbaşkanı olması yüreğindeki AK Parti sevdasını ve sevgisini asla azaltmadı. Biz 16 Nisan’daki halk oylaması ile birlikte partili cumhurbaşkanının Türkiye için önemli bir kazanım olacağını söyledik. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğinin yapılması bizim için çok önemli. Biz AK Parti olarak, YSK’nın 25 Nisan’daki kararının ardından Cumhurbaşkanımıza hem üyelik hem de sonrası ile ilgi tekliflerimizi inşallah götüreceğiz” şeklinde konuştu.

iha