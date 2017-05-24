Elazığ’da Başhekime Silahlı Saldırı… Durumu Ağır

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başhekim ağır yaralanırken, saldırganın da kendini vurduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.15 sıralarında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde meydana geldi. İddiaya göre, medikalci olduğu belirtilen bir şahıs başhekime silahlı saldırıda bulundu. Başhekimi ağır yaralayan saldırgan, daha sonra silahı kendi kafasına dayayarak ateş etti. Silah sesleri üzerine odaya giren görevliler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Her iki yaralı da ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınırken, durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerine Vali Murat Zorluoğlu ile İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül gelirken, çok sayıda polis çevre güvenliği aldı.

Valilik Açıklama Yaptı

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’e yapılan silahlı saldırının ardından Valilik açıklama yaptı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Said Berilgen’in silahlı saldırıya uğraması olayı ile ilgili Valilikten açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “24.05.2017 tarihinde saat 11.45 sularında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sait Berilgen, makam odasında silahlı saldırıya uğramıştır. Ağır yaralanan başhekim Berilgen, hastanemizde tedavi altına alınmıştır. Kimliği tespit edilen saldırgan şahıs, olayın akabinde intihar girişiminde bulunmuş ve tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Üniversitenin Açıklaması

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’in silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili üniversiteden açıklama yapıldı.

Fırat Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “24.05.2017 tarihinde saat 11.45 civarında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, hastanedeki makam odasına görüşme bahanesi ile giren bir firma sahibi tarafından önce sözlü, arkasından da silahlı saldırıya uğramıştır. Üç kurşun ile ağır yaralanan Başhekim Berilgen, acilen ameliyata alınmıştır. Kimliği tespit edilen saldırgan şahıs, olay akabinde kafasına silahı dayayarak intihar girişiminde bulunmuş, fakat ağır yaralı olarak hastanemizde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatılmış ve sürdürülmektedir. Başta hastalarına olmak üzere, ilimize ve bölgemize hizmet etmekte sınır mefhumu tanımayan, mesleğine ve iline olan sevdası ile bilinen değerli başhekimimizin başına gelen bu elim olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Ailesine ve yakınlarına, Tüm tıp camiasına, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Üniversitemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatı boyunca hep güçlü olmuş başhekimimizin bunu da atlatacağına olan inancımız tamdır. Vatandaşlarımızın duaları ile tez zamanda iyileşip aramızda olacaktır. Fırat üniversitesi olarak Allah’tan acil şifalar diliyoruz” denildi.

İha