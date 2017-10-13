Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Elazığspor Elektriğe Kavuştu

Elazığspor Elektriğe Kavuştu
  • 14.10.2017
  • 0

Elazığspor’un tesislerinin ve Elazığ Atatürk Stadyumu’nun kesilen elektriği firma ile uzlaşma sağlanınca açıldı.

Bordo-beyazlı kulüp ile firma arasında yapılan anlaşma ile kulüp tesisleri ve Atatürk Stadyumu’nun elektrikleri yeniden açıldı. Konuya ilişkin olarak Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “AKSA Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kulüp tesislerimizin ve Elazığ Atatürk Stayumu’nun daha önce kesilen elektrikleri bugün (Cuma) itibariyle tekrar açılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde kulübümüzün borcunun bir bölümü kulübümüz tarafından peşin olarak ödenmiş olup, geri kalan borç miktarı ise yapılandırılmıştır. Kulübümüz adına yaşanan bu sıkıntının çözüme kavuşması noktasında girişimde bulunan Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a, Milletvekillerimiz Ömer Serdar’a, Ejder Açıkkapı’ya ve Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz’a teşekkür ederiz” denildi.

Elazığ, iha

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."