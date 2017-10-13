Elazığspor Elektriğe Kavuştu

Elazığspor’un tesislerinin ve Elazığ Atatürk Stadyumu’nun kesilen elektriği firma ile uzlaşma sağlanınca açıldı.

Bordo-beyazlı kulüp ile firma arasında yapılan anlaşma ile kulüp tesisleri ve Atatürk Stadyumu’nun elektrikleri yeniden açıldı. Konuya ilişkin olarak Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “AKSA Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kulüp tesislerimizin ve Elazığ Atatürk Stayumu’nun daha önce kesilen elektrikleri bugün (Cuma) itibariyle tekrar açılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde kulübümüzün borcunun bir bölümü kulübümüz tarafından peşin olarak ödenmiş olup, geri kalan borç miktarı ise yapılandırılmıştır. Kulübümüz adına yaşanan bu sıkıntının çözüme kavuşması noktasında girişimde bulunan Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a, Milletvekillerimiz Ömer Serdar’a, Ejder Açıkkapı’ya ve Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz’a teşekkür ederiz” denildi.

Elazığ, iha