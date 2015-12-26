Elazığspor’a Malzeme Olduk: 1-2

Malatyaspor, Fortis Türkiye Kupası 1. Kademe’de eşleştiği Elazığspor’a Malatya’da 2-1 yenilerek elendi. 10 gün önce Elazığ’da oynanan “olaylı” maç nedeniyle verilen ceza yüzünden seyircisiz oynanan karşılaşma, 10 gün önceki karşılaşmanın rövanşı olarak görülürken, Malatyaspor bu maçı almayı başaramadı. 6. dakikada Senkerik’in golüyle öne geçen Malatyaspor’dan farklı bir galibiyet beklenirken, Elazığspor her iki yarının son dakikalarında attığı gollerle turu buldu. Karşılaşma boyunca Malatyaspor, rakibine oranla daha net gol fırsatları yakalamasına rağmen, özellikle Atilla Birlik’in etkisizliği nedeniyle sonuca gidemedi.

STAD: İnönü,

HAKEMLER: Berkant Mercanlı, Ali Burak Başer, Şeref Basmacı, 4. hakem Ömer Kürşat Tüfekçi,

MALATYASPOR: Bora, Recep (Dk. 27 Serdal), Bülent Akın (Dk. 60 Hakan Söyler), Ramazan, Atilla, Mehmet Albayrak, Senkerik, Ulaç, Eray (Dk. 46 Johanson), Mehmet Budak, Serkan Bensol,

YEDEKLER: Yk. Emrah, Serdar Samatyalı, İlhan, Taner, Johanson, Serdal, Hakan Söyler,

ELAZIĞSPOR: Gökhan, Ercan Yaman, Ali, Hacı Arif, Serkan, Bahtiyar (Dk. 87 Cemil), Evren, Murat (Dk. 81 Sedat), Erman, Oktay (Dk. 69 Mehmet Nuri), Hasan Özer,

YEDEKLER: Yk. Fikret, Cemil, Nedim, Sedat, Emrah, Ercan Burak, Mehmet Nuri.

SARI KARTLAR: Atilla Birlik, Senkerik (Malatyaspor), Mehmet Nuri (Elazığspor).

6. dakikakada gelişen Malatyaspor atağında, cezaalanında topla buluşan Senkerik, düzgün bir vuruşla, topu kalecinin sağından Elazığ ağlarına gönderdi: 1-0

9. dakikada Elazığspor’un atağında Evren’in pasında Murat’ın sert şutu defansa çarptı, kaleci kontrpiyede kalırken, top kornerle sonuçlandı.

16. dakikada Serkan Bensol ortaladı, Ramazan kafayla dokundu, kaleciyi de geçen top Ercan’a çarpıp kornere çıktı. Gelen topa Atilla vurdu, defans çizgiden çıkardı.

23. dakikada Elazığspor sağdan atak geliştirdi. Evren ortaladı, Hasan Özer cezaalanında yükseldi ve kafayı vurdu, aut. Bu pozisyonda topa Hasan’la birlikte yükselen Malatyaspor’lu Recep sakatlandı ve tedavisi için oyun alanı dışına alındı.

26. dakikada Senkerik, cezaalanında defans oyuncularından sıyrıldı ve vurdu. Yandan aut.

27. dakikada Malatyaspor’da sakatlanan Recep’in yerine Serdal oyuna dahil oldu.

31. dakikada Eray’ın uzaktan sert şutu Elazığ kalecisinde kaldı.

32. dakikada Ulaç’ın pasında topu alan Senkerik, Atilla’ya aktardı. Atilla’nın aşırtma denemesi başarısız olunca, top kalecide kaldı.

34. dakikada Elazığ atağında ev sahibi defans ofsayt diye durakladı, Evren’in sert şutu az farkla auta çıktı.

38. dakikada Elazığ’dan Murat’ın cezaalanı dışından sert şutu defansa çarpıp kornere çıktı.

39. dakikada sağdan gelişen atakta Eray ortaladı, Senkerik kafayla dokundu. Aut.

42. dakikada Mehmet Albayrak’ın pasında Atilla uygun durumda iyi vuramayınca, kaleci rahatlıkla tehlikeyi önledi.

44. dakikada Elazığ atak geliştirdi. Evren ortaladı, Hasan Özer 6 pas çizgisine yakın bir yerden rövaşata ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1

İlk yarı bu skorla kapandı.

53. dakikada Senkerik’in ortasında, Atilla’dan önce Elazığ kalecisi çıkıp topu uzaklaştırdı.

55. dakikada Johanson’un ara pasında Senkerik cezaalanına girdi, çaprazdan vurdu, yan filelerde kaldı

59.dakika Senkerik’in ara pasıyla buluşan Mehmet Albayrak kötü vurdu, önemli bir fırsat kaçtı.

66. dakikada Senkerik soldan yapılan ortaya, kafayı vurdu, kaleci Gökhan köşeden tokatla dışarı attı.

77. dakikada Ermanın ortasına Hasan Özer yükselip kafayı vurdu, top Borada kaldı.

80. dakikada Hakan Söyler uzaktan sert vurdu, kaleci 2 hamlede önledi.

84. dakikada Ramazan ortaladı, Senkerik’in kafa şutu aut.

87. dakikada Malatya savunmasının faul beklediği bir pozisyonda hakem Elazığ lehine faul çaldı. Atışı bekletmeden kullanan konuk ekip Sedat ile atağa geçti, bu oyuncunun vuruşu kaleciden döndü, Hasan Özer tamamlayıp takımını 2-1 öne geçirdi.

Hakem oynanmamış süre olarak 4 dakika oynattı. Bu dakikada Malatyaspor’un çabaları sonucu değiştirmedi ve Elazığ, 10 gün arayla ikinci kez bir Malatyaspor galibiyetiyle sahadan ayrıldı.

FOTOĞRAFLAR: Mehmet GÖRESİYE