“Elektrik Kesildiğinde..”

Elektronik Teknikeri Ramazan Çamurlu, kendi tasarımı olan elektronik düzeneği, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a tanıtarak destek istedi.

İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu mezunu Elektronik Teknikeri Ramazan Çamurlu, geçen günlerde Malatya Devlet Hastanesi’nde meydana gelen elektrik kesintisi sonrasında jeneratörün devreye geç girmesinden etkilendiğini belirterek, böyle bir çalışma içerisine girdiğini söyledi. Ramazan Çamurlu, projesi hakkında Başkan Polat’a bilgi vererek “Projem mevcut projeler içerisinde bir ilktir” iddiasında bulundu. Mevcut projelerde elektrik kesintilerinde devreye giren çeşitli elektrik elemanları bulunduğunu anlatan Çamurlu, şöyle konuştu: “Benim projemde herhangi bir kesintide sınırsız sayıda güç kaynağından anında beslenen bir sistem olmasıdır. Ana kaynaktan beslenen ünite eğer ana kaynakta elektrik bulamazsa sisteme bağlı diğer kaynakları anında kontrol ederek hangi sistemde elektrik mevcut ise o elektrik akımını sisteme vermektedir. Böylelikte sistemdeki elektrik akımında kesinti olmadan işlem sürmektedir. Hazırlamış olduğum projede, doğalgaz, benzin, rüzgar, su ve benzeri alternatif kaynaklardan üretilen elektrikler sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır.” Çamurlu, projenin tanıtımı ve desteklenmesi konusunda yardım istediğini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, gençlerin bu tür çalışmalarını her zaman desteklediklerini ifade ederek Ramazan Çamurlu’ya çalışmasından dolayı teşekkür etti. Polat, belediye imkânları ölçüsünde gerekli desteği vereceklerini sözlerine ekledi.