“Eleman Bulamıyorlar”



Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Namık Şahin, ”İşyerlerinin talepleri olduğu halde İş Kur’da elaman bulamıyorlar” dedi.



MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Namık Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Binası otoparkında açılan İstihdam Fuarı’nı ziyaret ettiler.



Ziyarette konuşan MÜSİAD Başkanı Namık Şahin, “İş konusunda geçmiş yıllara baktığımız zaman hakikaten yoğun bir ilgi var. Bu konu önümüzdeki günler için sevindirici bir durum. Tabi bu tür organizasyonlar istihdamı arttırma noktasında veya yol gösterme noktasında güzel şeyler. Fakat yaptığımız ziyaretlerde aldığımız bilgilere göre hakikaten bize de çok yoğun talepler geliyor. Malatya’da özellikle işsizlikle ilgili Türkiye’ye baktığımız zaman yüzde 9larda görünüyor Malatya’da da aynı şekilde görünüyor ama çoğu iş yerlerimiz bu konuda talepleri olduğu halde İşkur’da elaman bulamıyorlar. Tabi bunun nedeni de birazda 28 Şubatına bağlıyoruz. 28 Şubat sürecinde özellikle Türkiye’de Dindar bir kesimi cezalandırma noktasında tüm meslek liselerini kapattılar. Şuanda 12 – 15 yıldır bunun önünü kuruttular. Ve şuanda açılan bir takım kurslarla bunu kapatmaya çalışıyorlar. Bunun bedelini de tabi şuanda gelen iktidar partileri de ödüyor. Son çıkan 4+4+4 eğitim sistemi ile inşallah temennimiz önümüzdeki 5- 10 yıl içerisinde biraz daha meslek liselerine öğrencilerin teveccühü ile bu sıkıntılar ileride giderilir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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