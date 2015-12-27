En Çok Yatırım DSİ’den

Malatya İl Koordinasyon Kurulu toplanarak, yatırımları ele aldı.

İl Genel Meclisi Salonu’nda Vali Halil İbrahim Daşöz’ün başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, yatırımcı daire müdürleri, bu yıl yapacakları yatırımları, 2010 yılı planlarını ve yatırım önerilerini dile getirdiler.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında açılış konuşması yapan Vali Daşöz, “2009 yılı yatırım programında 8 sektörde toplam 790 proje yer almaktadır. Bu projelerin 146’sı belediyelere aittir. 790 projenin 157’si tamamlanmış, 256’sı devam etmekte, 141’i ihale aşamasında ve 236’sına ödenek yetersizliği sebebiyle başlanamadı. Yatırım projelerinin toplam tutarı 2 milyar 576 milyon 507 bin TL’dir. Önceki yıllar harcaması 1 milyar 103 milyon TL’dir. Yatırım projelerinin 2009 yılı ödeneği ise 232 milyon 631 bin TL’dir. Dönem sonu itibarıyla 42 milyon 940 bin TL harcama yapılarak, yüzde 18 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı.

Yatırımcı kuruluşlar olarak 2009 yılı ödenekleri değerlendirildiğinde Devlet Su İşleri 74 milyon TL ile birinci, Malatya Belediyesi 36 milyon TL ile ikinci ve İnönü Üniversitesi 25 milyon TL ile üçüncü sırada yer almaktadır” dedi.

Yatırımcı kuruluşlar arasında bulunan İnönü Üniversitesi adına konuşan Fatih Dulkadiroğlu ise çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dulkadiroğlu, “Eczacılık, Diş, Hukuk ve İletişim Fakülteleri binaları, Kimyasal ve Biyolojik Arıtma Tesisi ile Mediko Sosyal ek binası bu yılın programına alındı” diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2009-2010 eğitim yılında öğrenci alacağını söyleyen Dulkadiroğlu, Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ise önümüzdeki ağustos ayından itibaren diş polikliniği hizmeti verilmeye başlanacağını kaydetti.