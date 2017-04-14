“En Güzel Bal” Yarışması Yapıldı

11. Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Fuarı’nda ilki gerçekleştirilen ‘En güzel bal’ yarışmasında, Battalgazi ilçesinde üretilen bal birinci seçildi.

11. Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Fuarı çeşitli etkinliklerle sürüyor. Fuarda bu yıl ilk defa ‘En güzel bal’ yarışması da düzenlendi. Kültür A.Ş. ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Arı Yetiştiricileri Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği yarışmada üreticiler en güzel bal için yarıştı.

Çok sayıda bal üreticisinin katıldığı yarışmada 3 kişilik jüri heyeti, balın tadı, kokusu, rengi, su oranı, temizlik ve işlem görüp görmediğini değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda birinciliği Battalgazi ilçesinden Abdurrahman Baydemir’in ürettiği bal kazandı. Yarışmada ikinciliği Pütürge ilçesinden İsmet Akyurt, üçüncülüğü ise yine Pütürge ilçesinden Mecit Yüksel isimli üretici kazandı. Dereceye giren üreticilere altın hediye edilirken, yarışmaya katılan üreticilere de Kültür A.Ş. tarafından hediye çeki verildi.

Yarışma ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, bu yıl 11’incisini düzenledikleri fuarda ilk kez bal üretimine ve arıcılığa dikkat çekmek amacıyla bir yarışma düzenlediklerini söyledi. Bu tür yarışmalar ile arıcıların teşvik edildiğini belirten Akın, içerisinde birçok şifa olan balın üretiminin de kalitenin arttırılması için böylesi yarışmaların aracı olacağını söyledi.

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Tahir Macit ise balın insan sağlığı için önemli bir ürün olduğunu belirterek Müdürlük olarak arı üreticilerini teşvik etmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Malatya ili Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak da arı yetiştiriciliğinin ve bal üretiminin zor bir işlem olduğunu ifade ederek ilk defa düzenlenen bu yarışmanın üretime de katkı sağlayacağını dile getirdi.

iha