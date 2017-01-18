‘Endişe’ Bildirisine Akdoğan da İmza Attı

Aralarında TBMM Başkanlığı, bakanlık, genel başkanlık yapmış olanların da bulunduğu 99 eski milletvekilinin, Anayasa değişiklik teklifine yönelik olarak endişelerini dile getirdiği bildiriye imza koyanlardan birinin de ANAP ve AKP’nin Malatya eski milletvekillerinden Miraç Akdoğan olduğu bildirildi.

hurriyet.com.tr’de “99 eski vekilden endişe bildirisi” başlığıyla bildirinin bir bölümünün de verildiği Ankara mahreçli haberde özetle şöyle denildi:

“..Geçmiş yasama dönemlerinde 13’ü MHP’den, 8’i AK Parti’den Meclis’e giren 99 eski milletvekili arasında CHP, DYP, DSP, ANAP, DP, Vatan ve Yurt partilerinden isimler yer alıyor. Abdüllatif Şener, Ertuğrul Yalçınbayır, Hüsamettin Cindoruk, Haluk Özdalga, Erdal Kalkan, Hasan Korkmazcan, Altan Öymen, Ayfer Yılmaz, Berhan Şimşek, Binnaz Toprak, Emin Şirin, Ercan Karakaş, Hurşit Güneş, Kemal Anadol, Kurtcebe Alptemuçin, Miraç Akdoğan, Murat Karayalçın, Mustafa Gül, Namık Kemal Zeybek, Onur Öymen, Sadettin Tantan, Rıza Türmen, Zülfü Livaneli, Yaşar Yakış, Yaşar Okuyan’ın da imza attığı belirtilen açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin anayasamıza vazgeçilmez biçimde yerleştirdiği demokratik parlamenter sistemin güçlendirilerek sürdürülmesi gereğine inanıyoruz. Kuvvetler ayrımının yasama aleyhine bozulduğu, yasamanın etkinliğinin ve verimliliğinin azaltıldığı süreçte yasama meclisi üye sayısının arttırılması gereksiz yüktür.

CUMHURBAŞKANI DA OLSA…

Yürütme içindeki cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığı ile görev ve yetkileri, sorumluluk ve sorumsuzluğu gibi hükümler açık seçik net olmalı ve tartışılır olmaktan çıkarılmalıdır. Cumhurbaşkanı da olsa, hesap veren, yargılanan, herhangi bir özel imtiyazın tanınmadığı, dokunulmazlık zırhı ile koruma kabul edilemez ve soruşturmanın zorlaştırılması düşünülemez. OHAL kararını almak, uzatmak temel hak ve özgürlükleri ve onların sınırlandırılmasını içerdiğinden, yürütmenin değil TBMM’nin işi olmalıdır. Bizler, TBMM’nin ‘Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, yansızlığı’ ilkeleri konusunda hiçbir tereddüt yaşanmaması gereğini önemle vurguluyoruz. HSK yapısı, hâkim ve savcıların atanması, özlük hakları gibi hususlar bağımsız kurullar tarafından düzenlenmelidir. Cumhurbaşkanının yargılanmasına veya cumhurbaşkanı tarafından açılacak iptal davalarına bakacak Anayasa Mahkemesi üyelerinin atanmasında cumhurbaşkanının tek başına karar vermesi endişe duyulacak ve tartışılacak bir husustur.”

hurriyet.com.tr- malatyahaber.com