“Engellilerin Hayali Gerçeğe Dönüşüyor”

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı. Yeşiltepe bölgesi Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde I. etabının yapımına başlanan ‘Engelli Yaşam Merkezi’ inşaatının başlaması dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Düzenlenen törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, oda başkanları, STK temsilcileri ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Engellilerin hayali gerçeğe dönüştü

Saygı durusu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan temel atma töreninde ilk olarak engelliler adına Aylin Aslanhan bir konuşma yaptı. Yıllar önce bütün engellilerin hayali olan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nin şimdi gerçeğe dönüştüğünü belirten Aslanhan, Malatya’ya bu tarz bir hizmetin kazandırılmasının kendisini ve tüm engellileri onurlandığını ve gelecek adına umutlandırdığını söyledi. Aslanhan, “Aslında bu spor ve yaşam merkezinin açılması bizim hepimizi bütün stk’ları tüm engelli grupları bir arada tutmayı sağlayan önemli bir hizmet. Hepimizi bir araya getirecek. Bizim düşüncelerimize, duygularımıza, isteklerimize ve taleplerimize duyarlı oldukları ve bu anlamda adımlar attıkları için herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Çakır: Hayırlı bir işin temelini atıyoruz

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 2080 engelliye aktif hizmet verdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı konuşmada, hayırlı bir işin temelini attıklarını söyledi. Nüfusumuzun yüzde 10’unu engellilerin oluşturduğunu kaydeden Başkan Çakır, engellilere yönelik yaptıkları hizmetleri kısaca anlatarak, özetle şunları söyledi: “Engellilere hizmet edecek farklı mekânların inşasına devam ediyoruz. Şehbayram mahallemizde yapmış olduğumuz spor salonunda 157 engelli kardeşimiz istifade ediyor. İhtiyaç sahibi engellilere 232 akülü, 280 manuel dağıttık. 3 tane engelli minibüsümüzden 600 engelli kardeşimiz istifade ediyor. 2009 yılında göreve geldiğimizde 1 adet belediye otobüsü engelliler için uykunken, bugün 198 otobüsümüz engelli kardeşlerimize uygun bir şekilde hizmet veriyor. Farklı mekânlarda farklı kurslar düzenliyoruz. Kent konseyi aracılığıyla üretilen ürünler satılarak aile bütçelerine katkı sağlanıyor. Verilen kurs destekleriyle 350 engelli kardeşimiz kadrolu işe girdi. Bu sene 469 kardeşimize bu konuda rehberlik hizmeti vereceğiz. 240 engelli ve yakınlarını gezi amaçlı etkinlere götürdük. Geçtiğimiz yıl Engelsiz Yaşam Fuarı düzenledik.”

13.7 milyonluk bir yatırım

Temel amaçlarının engelsiz bir şehir oluşturmak olduğunu söyleyen Başkan Çakır, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu hedefe göre çalışmalarımızı, programlarımızı ve projelerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Toplumun anlayışının değişmesi, yapılan hizmetlerden daha önemli. Bu güzel mekan çok önemli bir yatırım. İlk etapda 4 milyon 100 bin liralık bir yatırım. 2 etabın da ihalesi yapılacak. Toplam da 13 milyon 700 bin liralık bir yatırım. Engellilerimizin bütün ihtiyaçlarını gözeterek burası planlandı. Fitnes salonu, yüzme havuzu, konferans salonu, spor merkezi, eğitim salonları, idari binaları, çevresi ve parkıyla ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin başta engelli kardeşlerim olmak üzere Malatyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Şahin: Hayırlı olmasını diliyorum

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de yaptığı konuşmada engelliler için düşünülen ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nin mutluluk verici bir proje olduğunu belirterek, “A’dan Z’ye bir kopleks olduğunu fark ettik. Hem engelli kardeşlerimize hem de toplumumuza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Engellilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten milletvekili Şahin, AK Parti hükümeti döneminde engellilere yönelik yapılan yatırımlara da değindi.

Kaban: Büyük mesafeler alındı

Engelliliğin çok güç bir süreç olduğunu belirten Malatya Valisi Ali Kaban ise yaptığı konuşmada, “Engelliler ile ilgili çalışmaların başlaması özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 1994 – 1995 yıllarında başlamıştı. Onu da ilçe belediyeleri takip ediyordu. O dönem böylesi bir çalışmaya denk gelmiştim. O zamandan bu zamana kadar geçen süreçte sosyal devlet olmak itibariyle oluşmuş olan şu birikim büyük bir mesafenin alınmış olduğunu gösteriyor. Özellikle de engelsiz yaşam kavramının oluşturulması noktasında gerek merkezi hükümet, gerekse yerel yönetim çok büyük bir gayret ve emek sarf ediyor. Burada yapılan çalışmayı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Çalık: Engelliler, engelsiz bir saray istediler

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur da ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapılmasından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere tüm emeği geçenleri kutladı. Çalık yaptığı konuşmada; ‘Kent Konseyinde engelli kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde Malatya’ya engelsiz bir saray istiyoruz dediler. İçinde her şey olsun. Spor olsun, rehabilitasyon merkezi olsun dediler. O gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ı aradığımızda ‘benim engelli kardeşlerime sözüm olsun, engelsiz sarayı memnuniyetle başla göz üstüne, inşa edeceğiz’ dedi. Bugün sözünde durduğu ve Malatya’nın önemli bir ihtiyacını karşıladığı için hasetsen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Çalık, “15 yıllık kesintisiz iktidar sürenside uyguladığımız ve en önemli reform dediğimiz alanımız sosyal politikalarımız. İstihdam, iktidara geldiğimizde rakam 5 bin 577 idi. Şimdi ise özel sektör ile birlikte tam 300 bine yükselmiş durumda. Ve yüzde 3 engelli istihdam kotasını özel sektörde, devletimiz, hükümetimiz yerine getiriyor. En son geçen hafta sayın başbakanımızın grupta yaptığı açıklama, engellilerimizin beklediği müjde oldu. Ve İnşallah o müjde ile birlikte 2018’de kademeli olarak 5 bin tane engelli daha istihdam edeceğiz. Engelli kardeşlerimize hayırlı olsun.” dedi.

Çalık; Malatyalılar’ın Tekirdağ’ı ziyaret etmesi ve oradaki eksiklikleri görmesi gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:

“Aydoğdu Mahallesi’ne gittim. Bırakın stabilize, asfaltı yol tamamen çamur. Aydoğdu Mahallesi’nin bağlı olduğu yer Süleymanpaşa ilçesi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı hadsiz adam, yapmış olduğu konuşmayla Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyi yapamadığı hizmetleri örtmek için kullanmış olduğu tabirlerdir. Yine aynı mekanda bizim ziyaretimizden sonra haddini bilmez CHP’li bir milletvekili açıklama yapıyor. Bu millet size haddinizi bildirir. Siz hizmet yapmazsanız, sadece Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek CHP iktidarını umut ederseniz şayet bu millet sizin o umutlarınızı sandıkta, sandığa gömer.”

Tüfenkci: Engelli kardeşlerimize daha geniş imkanlar sunulacak

Temel atma töreninde son olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci konuştu. ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nin hayırlara vesile olmasını dileyen Bakan Tüfenkci, “Bu merkez sayesinde Malatya’daki engelli kardeşlerimiz için çok daha geniş imkânlar sunulmuş olacak. Türkiye geneline baktığımız zaman, Malatya bu anlamıyla şampiyon illerimizden birisi. Hem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız hem Battalgazi ve hem de Yeşilyurt Belediye Başkanlarımız bu konulara çok duyarlılar. Gerek yapmış oldukları binalarda gerek ulaşım araçlarında bu noktalara çok titiz bir şekilde kafa yoruyorlar. Engelsiz Yaşam Merkezimizin yapılmasına emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Özellikle insana, insani gelişmişliğe ve değerlere verilen önem toplumların gelişmişliğini gösteren en önemli göstergelerden birisidir. Bunun için farklı alanlardaki politikaların, üretilen hizmetlerin insan odaklı olması bizleri memnun etmektedir.” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci konuşmasında, “Herkese ulaşmaya, her kesime hizmet götürmeye çalıştık. Baktığımız zaman kimileri tarafından çok ciddi şekilde eleştirildik. Fakir fukaraya sahip çıkmamızı eleştirdiler. Onlara oy için sahip çıkıyorsunuz dediler. Oysa biz inancımız gereği, medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluk gereği biz o insanlarımıza da dezavantajlı guruplarımıza da hep sahip çıktık, çıkmaya da devam ediyoruz.” dedi.

Tüfenkci şöyle devam etti:

“Bazıları özellikle kirli bir propaganda yapıyor. Dezavantajlı gruplar üzerinden kirli propagandalar yapıyorlar. Engelli kardeşlerimiz üzerinden maalesef kirli propaganda yapıyorlar, mazlum ve mağdurlar üzerinden politika üretmeye çalışıyorlar. Biz sadece Türkiye’deki mazlumlar için, sadece Malatya’daki mağdurlar için değil, komşumuzdaki bize sığınan mağdur ve mazlumlara da kucak açıyoruz. Birileri kirli propaganda yaparak, diyorlar ki Suriyeli kardeşlerimize harcanan paraları bu Türkiye’deki dezavantajlı guruplardan kesiyorlar. Asla ve asla böyle bir şey yok. Bunu defaatle hükümet üyesi olarak ifade ediyorum. Biz Suriyelilere ayırdığımız ve onları entegre etme noktasındaki gayretimiz tamamen insani ve vicdanidir. AK Parti iktidarları olarak baktığınız zaman hep engelleri aşa aşa geçtik. Netice itibariyle biz engelsiz bir Türkiye oluşturma adına, daha fazla demokrasinin, hürriyetin olduğu bir Türkiye oluşturma adına bu engelleri yıkarak geldik. Bugün daha fazla demokrasinin ve hukukun olduğu bir Türkiye’yi yakaladık. İşimiz bitti mi? Daha bitmedi. 2019’da sizlerin de desteğiyle geçen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde son engelleri de, bürokratik engelleri de kaldırarak yolumuza devam edeceğiz.”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci konuşmasında ayrıca hükümet tarafından yapılan çalışmalara da değindi.

Konuşmaların ardından, İl Müftüsü Ümit Çimen’in yaptığı duadan sonra ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temeli büyük bir coşkuyla atıldı.

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