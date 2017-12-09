İngiliz basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretinde Lozan Antlaşması konusunda Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’u şaşırttığı belirtildi.

İngiliz basını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yıl sonra bir ilk olarak gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretine geniş yer verdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çığır açan Yunanistan ziyaretini kırmızıçizgiyi geçerek diplomasinin inceliklerini çiğneyen sözlü bir savaş tiyatrosuna dönüştürdüğü ifade edildi.

Basında, ziyaretinin ilk gününde Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos tarafından ağırlanan Erdoğan’ın iki ülke arasındaki sınırların çizildiği 1923 tarihli Lozan Anlaşması’nda bulunan anlaşmazlıkları gündeme getirdiği belirtildi.

Erdoğan’ın Yunan-Türk ilişkilerini uzun zamandır yöneten ve bölgesel barışın temel taşı olarak görülen antlaşmanın modernleştirilmesi gerektiğinde ısrar ettiği ifade edildi.

“Erdoğan, Yunan Cumhurbaşkanını şaşırttı”

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Erdoğan’ın ısrarı karşısında Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un şaşırdığı ve Lozan Anlaşmasının müzakereye açık olmadığı yönünde cevap verdiği belirtildi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un ise “Lozan Antlaşması, Yunanistan’ın ve Avrupa Birliği’nin topraklarını ve egemenliğini tanımlıyor ve bu anlaşma müzakere edilemez. Anlaşmanın hiçbir kusuru yoktur, gözden geçirilmesi veya güncellenmesi gerekmez ” şeklinde cevap verdiği ifade edildi.

Üst seviye güvenlik önlemleri

Ayrıca, Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla Atina’nın yakın tarihinde bilinen en büyük güvenlik operasyonunun gerçekleştirildiği kaydedildi. Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle başkent Atina’da 2 bin 800 polisin görevlendirildiği, çatılara keskin nişancı ve komandoların yerleştirildiği ve koku uzmanı köpekler ile bomba imha ekiplerinin getirildiği, Atina’da hayatın neredeyse durma noktasına geldiği ifade edildi.

Londra, iha