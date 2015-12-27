Erdoğan’a III.Ahmet Fermanı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valiliği’ni ziyaret etti.Malatya’ya Cumartesi günü gelen ve toplu açılışlar düzenleyip konuşma yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geceyi Malatya Ramada Altın Kayısı Oteli’nde geçirdi. Erdoğan, Pazar günü Malatya Valiliği’ni ziyaret etti. Başbakan Erdoğan valilik önünde polis mangası karşıladı. Başbakan polis mangasını selamladı. Vali Vasip Şahin’in brifing verdiği Erdoğan, valilik binası çıkışında uzakta bariyerler önünde kendisine sevgi tezahüratları yapanları selamladı. “Başbakan buraya” diye slogan atanları otobüste selamlayan Başbakan Erdoğan’ın ziyaretine bazı bakanlar, AKP milletvekilleri, belediye başkanı Ahmet Çakır da katıldı.

Belediye Ziyareti

Malatya’da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra belediyeyi ziyaret etti. Başbakan Erdoğan’ın ziyaretine Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Malatya Valisi Vasip Şahin, AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Güldal Akşit, Malatya Milletvekilleri Cemal Akın, Öznur Çalık, Mücahit Fındıklı, Ömer Faruk Öz, Mustafa Şahin, AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi ile birlikte çok sayıda bürokrat da eşlik etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya’da ağırlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır, başta Horata Vadisi projesi, Kentsel Dönüşüm projesi ve çevre yolu düzenlemeleri olmak üzere belediye çalışmaları ile ilgili kısa bir brifing verdi. Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ziyaret anısına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a el dokuma kilim, Malatya Belediyesi Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan III. Ahmet dönemine ait bir ferman örneği ile kayısı hediye etti.