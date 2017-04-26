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Malatya Haber -

Ereğli’deki Malatyalılar Buluştu

Ereğli’deki Malatyalılar Buluştu
  • 26.04.2017
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Malatyalılar düzenledikleri gecede bir araya geldi. Geceye katılan Malatyalılar kendi yörelerine özgü yemekler yiyip, Malatya yöresine ait türküleri dinledi.

Zonguldak ve ilçelerinde yaşayan Malatyalılar Kdz. Ereğli’de düzenlenen ‘Birlik ve Beraberlik’ gecesinde bir araya geldi. Organizasyonu yapan Nadir Günata, amaçlarının hemşerilerini bir araya getirip tanışıp kaynaşmak aynı zamanda kültürlerini yaşatmak olduğunu söyledi.

Günata gecede yaptığı konuşmasında şunları söyledi;

” Geleneksel olarak düzenlediğimiz Malatyalıların Birlik ve Beraberlik gecesine teşriflerinizden dolayı şahsım ve tertip komitesi adına teşekkür ederim. Böyle bir geceyi tertip etmek için Ereğli’ de ki hemşerilerimizin yoğun bir isteği oldu. Takriben bir aylık bir hazırlık döneminden sonra nihayet karşınızdayız. Bu geceyi en güzel şekilde geçirmeniz için elimizden gelen çabayı gösterdik. Bir kusurumuz olursa şimdiden af ola. Malatya misafirperverliktir. Malatya sevgidir.”

Gecede davetlilere Malatya yöresine özgü Tereyağlı ekmek, içli köfte, analı kızlı yemekler ikram edilirken, Malatya türküleri dinletildi. Davetliler ayrıca kendilerini tanıttı.

iha

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