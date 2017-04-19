Eren ve Sadık Giresun’da Yok

Romatizma hastalığı ile ilgili bilgiler veren İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülay Yıldırım, “Romatizma hastalığı 20 ve...