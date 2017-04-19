Eren ve Sadık Giresun’da Yok
TFF 1. Lig’de 28’inci haftada Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmada Eskişehirspor’a 2-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor büyük bir şok yaşıyor.
Malatya İnönü Stadı’nda 79 gün sonra taraftarlarının karşısına çıkan sarı kırmızılılar, Eskişehirspor’a 2-1 kaybetti ancak 53 puanla zirvedeki yerini korudu.
Ligde geride kalan 2 hafta sonunda 6 puan kaybeden sarı kırmızılılarda Eskişehirspor maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Eren Tozlu’nun yanı sıra dördüncü sarı kartını gören Sadık Çiftpınar şoku yaşanıyor.
Zorlu Giresunspor maçı öncesi iki önemli oyuncusunu kaybeden sarı kırmızılılarda, Azubuike’nin kart cezası ise Eskişehirspor maçıyla tamamlanmış oldu.
Yeni Malatya Gazetesi
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Hakemler bu konuda iyi organize olmuşlar, her hafta bir iki futbolcumuzu ceza alacak duruma ayarlıyorlar.