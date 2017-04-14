Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Otomobille Kaçtı
Malatya’da erkek arkadaşını bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Cezmi Kartay Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre; N.A. adlı şüpheli kadın, erkek arkadaşı olduğu belirtilen C.E. adlı şahsı bıçaklayarak, bir otomobil ile kaçtı.
Yaralı şahıs, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli kadın ise polis ekiplerince aranmaya başlandı.
Plakası polis ekiplerine bildirilen otomobil, Fuzuli Caddesi üzerinde görüldü ve şüpheli kadın N.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Foto: Arşiv
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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