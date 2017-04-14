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Malatya Haber -

Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Otomobille Kaçtı

Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Otomobille Kaçtı
  • 15.04.2017
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Malatya’da erkek arkadaşını bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cezmi Kartay Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre; N.A. adlı şüpheli kadın, erkek arkadaşı olduğu belirtilen C.E. adlı şahsı bıçaklayarak, bir otomobil ile kaçtı.

Yaralı şahıs,  Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli kadın ise polis ekiplerince aranmaya başlandı.

Plakası polis ekiplerine bildirilen otomobil, Fuzuli Caddesi üzerinde görüldü ve  şüpheli kadın N.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Foto: Arşiv

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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