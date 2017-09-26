Gevrek: “Erol Bulut Hoca İle Anlaştık”

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erol Bulut’u takımın başına getirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, genç teknik adamla her konuda anlaştıklarını söyledi.

Süper Lig’in 6. haftasını Kardemir Karabükspor galibiyetiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’un Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapan Erol Bulut ile anlaşarak takımın başına getirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin belirlenen teknik adam isimlerinden Erol Bulut ile anlaştığı ve genç teknik adamın bu hafta oynanacak Atiker Konyaspor maçında takımın başında bulunacağı ifade edildi.

Bugün genç teknik adamın kulübüyle de görüşüp izin alan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, yarın basın önünde imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.

Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor’un 2. Lig’de mücadele ettiği dönemde Teknik Direktör Özcan Kızıltan’ın yardımcısı olarak görev yapmıştı.

“Erol Hoca ile anlaştık”

Erol Bulut ile anlaştıklarını söyleyen Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Erol Bulut Başakşehir’de Abdullah Hoca’nın yardımcısı idi. Tabii kendisi tanıdığımız bildiğimiz bir isim. Futbol camiası içerisinde de saygı duyulan bir teknik adam. Yeni Malatyaspor olarak genç, heyecanlı bir ismin bize daha fazla şey katacağını düşündük ve Erol hocamızla anlaştık. Şu an hali hazırda takımın içinde olan hocamız ile birlikte güçlü ve heyecanlı bir ekip kurarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Başakşehir Kulübü’ne de anlayışından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

iha- malatyahaber.com