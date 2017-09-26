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Malatya Haber -

Gevrek: “Erol Bulut Hoca İle Anlaştık”

Gevrek: “Erol Bulut Hoca İle Anlaştık”
  • 26.09.2017
  • 42

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erol Bulut’u takımın başına getirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, genç teknik adamla her konuda anlaştıklarını söyledi.

Süper Lig’in 6. haftasını Kardemir Karabükspor galibiyetiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’un Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapan Erol Bulut ile anlaşarak takımın başına getirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin belirlenen teknik adam isimlerinden Erol Bulut ile anlaştığı ve genç teknik adamın bu hafta oynanacak Atiker Konyaspor maçında takımın başında bulunacağı ifade edildi.

Bugün genç teknik adamın kulübüyle de görüşüp izin alan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, yarın basın önünde imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.

Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor’un 2. Lig’de mücadele ettiği dönemde Teknik Direktör Özcan Kızıltan’ın yardımcısı olarak görev yapmıştı.

“Erol Hoca ile anlaştık”
Erol Bulut ile anlaştıklarını söyleyen Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Erol Bulut Başakşehir’de Abdullah Hoca’nın yardımcısı idi. Tabii kendisi tanıdığımız bildiğimiz bir isim. Futbol camiası içerisinde de saygı duyulan bir teknik adam. Yeni Malatyaspor olarak genç, heyecanlı bir ismin bize daha fazla şey katacağını düşündük ve Erol hocamızla anlaştık. Şu an hali hazırda takımın içinde olan hocamız ile birlikte güçlü ve heyecanlı bir ekip kurarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Başakşehir Kulübü’ne de anlayışından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

iha- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. M.Kadıoğlu dedi ki:
    27 Eylül 2017, 02:30

    yüzde yüz katılıyorum Cengiz Karaca kardeşime

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  2. mustafa44 dedi ki:
    27 Eylül 2017, 01:54

    Adamlar en iyisini de getirdi gördünüz kaçtı gitti. Bence çok isabetli karar. Kaprisi olmayan ,çalışkan, Alman spor disiplini ile yetişmiş, Malatya ya yar olacak bi hoca hayırlı olsun…O boş konuşanlara gelince geçen yıl superlige çıkamaz diyorlardı bu sene de küme düşer diyorlar. Malatya ya düşmana ne hacet içerde yeterince var…

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  3. ferid dedi ki:
    27 Eylül 2017, 01:11

    irfan buz daum un yardımcısıyken bursada teknik goreve getirilmişdi bursa böyle bir karar vermisti sonra genclerbirligi,malatya derken kendini geliştirdi neden abdullah avcı gibi şu an turkiyenin en iyi teknikdirektörunun yardımcılıgını yapan birine kendini ispatlamk isteyen ,enerjik,dinamik birine bu şansı vermeyelim hoffenheım teknik direktöru 29 yaşında bize göre çoçuk degil mi ama öyle olmuyor bilgi,birikim,çalışma disiplini var klasık alman ekolü erol bulutta bu ekolden bence başarılı olacak …

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  4. Ramazan 44 dedi ki:
    27 Eylül 2017, 00:23

    En iyisi erol bulut mus
    Super ligi unut mus

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  5. serdar dedi ki:
    27 Eylül 2017, 00:08

    yorum yok çünkü yorum yapacak bir şey yok BABA transfer yaptık bekledik araştırdık en iyi hocayı getirdik .pehhhh

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    1. Ramazan 44 dedi ki:
      27 Eylül 2017, 00:29

      Cok haklisiniz malatyasporda da kimler sitaj yapmadi ki sonuc amatordeyiz yillar sonra super ligdeyiz erol bulut un irfan basarandan fazlasi ne acep !!!!;
      Bundan sonra ne olur bes macta sifir veya bir puan alip son siraya yerlesiriz gecen seneki adaspor gibi. ..

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  6. Mehmet dedi ki:
    26 Eylül 2017, 23:25

    HAYIRLI OLSUN
    SU KISILER HAYIRLI OLSUN DIYEMIYRNLER
    MALATYALI olma ihtimali yok gibiler

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  7. Celal Ã dedi ki:
    26 Eylül 2017, 23:06

    Yapmayın istanbul takımlari var daha bitane büyük maç oynamadik yapmayın beyler bi on sene dahami bekleyelim istanbuldan sesleniyorum taraftar maçlara gitmesin ben istanbul dan yakın bütün maçlara gidiyordum buhoca gidene kadar birdaha maç bitti benim için

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  8. Cebrail gur dedi ki:
    26 Eylül 2017, 22:37

    Erol bulut futbolculugunda efendi biriydi yillardir Abdullah Avci ile calisiyor ben sahsen takima yarar saglar dusuncesindeyim
    Hayirli olsun Rabbim yar ve yardimcisi olsun

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  9. Mustafa dedi ki:
    26 Eylül 2017, 22:37

    Erol hocayı yerden yere vuranlar yarın inşallah başarılı olursa ne diyeceksiniz Allah yar Ve yardımcısı olsun çünkü malatya da herkes teknik direktör.

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  10. Halil dedi ki:
    26 Eylül 2017, 22:23

    Büyük hayal kırıklığı. Adamın hiç teknik direktörlük yapmamış. Hep yardımcı. ilk denemesini malatyada yapacak. Birde başkan acele edip takımın geleceğini riske atmak istemiyoruz diyordu. Ertuğrul sağlamın tazminat ödemeyi göze alıp gitmesini şimdi çok daha iyi anlıyorum..

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  11. Aytek dedi ki:
    26 Eylül 2017, 21:55

    Tamda bu yönetimin kalitesinde elveda süperlig

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    1. Kemal dedi ki:
      26 Eylül 2017, 23:34

      Tamer Tuna’yı,Göztepe teknik direktörü olmadan önce tanıyormuydun.Bu adam Malatya ya gelseydi.Aynı lafı muhtemelen onada söyleyecektiniz.Biraz susun,mantıklı yorum yapın.

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  12. ibrahiM44 dedi ki:
    26 Eylül 2017, 21:52

    bu malatyaspor taraftarı ile dalga gecmek .irfan buzdan daha mı iyi ? diyecek birileri osmanlıspor yenildi diye skora göre konuşmam 3 hafta sonra görün erol bulut mu irfan buz mu ?

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    1. Hasan dedi ki:
      26 Eylül 2017, 23:28

      sayın yorumcu Belliki takımlardan bi haber,ezbere yazıp,işkembeden atıyorsun.Osmanlıspor,geçen seneki osmanlıspor değil.Kadrosu dağıldı.İrfan Buz’un Osmanlısporu ile Malatyasporu tokuşturursan,Osmanlı’da kaybeder,sende kaybedersin.Kadrosu zayıfladı dersem daha iyi anlarsın zannederim.Önce elma ile armudu ayır.

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    2. Yusuf dedi ki:
      26 Eylül 2017, 23:58

      İrfan buz geldiğinde çok mu tecrübeliydi!!! Biraz sabredin ya. Hiç kimseyi beğenmiyorsunuz herşeyi siz biliyorsunuz ama daha ilk maçtan stadı dolduramadınız. Gerçek Malatyalıysan önce tribünü doldur.

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  13. Oğuz 44 dedi ki:
    26 Eylül 2017, 21:46

    Hayırlı olsun zamanında yılmaz vuralda yardimci antrenoruyken ilk Malatya sporda başladı teknik direktörlüğe 3 sırada bitirmiştir ligi

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  14. Murat dedi ki:
    26 Eylül 2017, 21:46

    Bazen risk almak iyidir super ligin zırp pırt takım degistiren kasar hocalarındansa erol bulut daha iyidir hayırlı olsun

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  15. Mustafa dedi ki:
    26 Eylül 2017, 21:31

    Insallah iyi ve hayirli olur ama yonetim buyuk risk aldi isler kotu giderse yonetimde gider erol bulut tecrubesi olmayan biri yinede hos geldin diyelim basarilar temenni edelim hic kimse anasinin karninda hoca olmadi belkide boylesi daha iyi olur biraz bekleyip gorelim

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  16. cengiz dedi ki:
    26 Eylül 2017, 21:18

    Erol bulut kim ya…ali ravcidan ne fazlalığı var acaba…inşallah pişman olmayiz..genede hayırlı olur inşallah..

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  17. Mehmet44 dedi ki:
    26 Eylül 2017, 21:17

    Hayırlı olsun

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  18. murat dedi ki:
    26 Eylül 2017, 21:13

    2 haftadır takımı çalıştıran hakan hoca takımın yardımcı antrenörü olmalıdır.

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  19. Malatyalı dedi ki:
    26 Eylül 2017, 21:13

    Bence başkan istifa etmeli süper lige yakışacak bir antrenör değil

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    1. Kemal dedi ki:
      27 Eylül 2017, 00:00

      senin mantığına göre Tamer Tuna da Göztepe’ye geldiğinde süper lige yakışan bir T.Direktör değildi.Onu şimdi herkes iyi tanıyor.Şimdi .on tane Rıza yada yirmitane Ertuğrul gelse,Göztepe Tamer Tuna’dan vazgeçermi?Malatyaspor düşmanları!

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  20. Yusuf dedi ki:
    26 Eylül 2017, 20:52

    Altyapısı güçlü, başarıya aç, umut vaadeden ve rüşdünü ispat etmeye çalışacak kaliteli bir isim. Rabbim mahcup etmesin. Hayırlı olsun…

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  21. vedat dedi ki:
    26 Eylül 2017, 20:24

    sayın başkan adil gevrek ve yönetim kurulunun ne kadar aciz ve bu işten anlamadığını bie kez daha gözler önüne serdi. artık bırakın gidin.. erol hoca hayatında takım çalıştırmamış daha.. malatyaspor çömezlerin deneme tahtası değil

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    1. Cengiz Karaca dedi ki:
      26 Eylül 2017, 22:49

      Siz kimsiniz?Teknik direktör mü?Başkanmı ?Yöneticimi?Vasvınız ne?Bırakın yönetim işini yapsın.Şayet bu takım üzerinde söz sahibi olmak istiyorsanız aslanlar gibi yönetime talip olursunuz seçildiğiniz takdirde takım üzerinde tasarrufta bulunursunuz.Bırakın harici gazel okumayı taraftarsanız stada gidip olgun bir taraftar gibi destek verin.Sizin gibi yorum yapanları gerçek taraftar olarak görmüyorum.

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  22. MUHAMMET EMRAH aydoğmuş dedi ki:
    26 Eylül 2017, 20:10

    Beyler Malatyaspor’un ligde kalması imkansız bu hafta yenilir Bakmasınlar Geçen Hafta 4 Attıklarına karabükspor oynamadı ayrıca pas yapamayan bir takımın lige odaklanması sadec e rüyada olur .

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  23. Ali dedi ki:
    26 Eylül 2017, 19:58

    Soylenecek soz yok yazik ya yazik erol bulut kim ya. Malatya ya yazik olacak.

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  24. Mert baba dedi ki:
    26 Eylül 2017, 19:50

    Hayırlı uğurlu olsun..Her zaman takımın ve başkanımın yanondayım.. Bu arada sonuç odaklı yorum yapan spor yorumcusu arkadaşlar, yorumlarınızı şimdi alayım.. İyi mi oldu kötü mü oldu 🙂

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  25. Ali dedi ki:
    26 Eylül 2017, 19:36

    Hayırlı olsun.

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  26. yilmaz dedi ki:
    26 Eylül 2017, 19:22

    Hayirli olsun

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  27. Sıtkı ilbak dedi ki:
    26 Eylül 2017, 19:19

    Hayırlı olsun.İnşallah özlediğimiz sonuçlar alınır ve Malatyalılar olarak mutlu oluruz

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  28. Krc dedi ki:
    26 Eylül 2017, 19:14

    Adil başkanın samimiyet ine güveniyorum, umarım başarılı oluruz.

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  29. Cemal dedi ki:
    26 Eylül 2017, 19:07

    Hayırlı olsun

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  30. Erkan dedi ki:
    26 Eylül 2017, 19:07

    ELINE SAGLIK BASKAN…OLDU OLACAK HAKKI BULUTUDA GETIRSEYDIN…..ALI RAVCININ BU ADAMDAN NE EKSIĞI VARDI…DEVAM ETMEDIN

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  31. muharrem dedi ki:
    26 Eylül 2017, 19:03

    Hayırlı olur inşallah

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  32. Cemil dedi ki:
    26 Eylül 2017, 18:58

    Yuh yani.kaç haftadır Erol bulut mu bekleniyordu.Ali ravcı’nın arkasında dursaydın.büyük bir kumar oynadın.inşallah düşmeyiz.

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  33. Hasan dedi ki:
    26 Eylül 2017, 18:58

    Hayırlı olsun.

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  34. BEKİR SITKI dedi ki:
    26 Eylül 2017, 18:50

    Başkanım tebrikler..hayırlı uğurlu olsun inşallah….

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  35. 44malatya dedi ki:
    26 Eylül 2017, 18:48

    Soylenecek.soz.yok.baskana.yonetime.hayirli.olsun

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  36. gökhan dedi ki:
    26 Eylül 2017, 18:46

    hayırlı olsun

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