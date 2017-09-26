Gevrek: “Erol Bulut Hoca İle Anlaştık”
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erol Bulut’u takımın başına getirdi.
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, genç teknik adamla her konuda anlaştıklarını söyledi.
Süper Lig’in 6. haftasını Kardemir Karabükspor galibiyetiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’un Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapan Erol Bulut ile anlaşarak takımın başına getirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin belirlenen teknik adam isimlerinden Erol Bulut ile anlaştığı ve genç teknik adamın bu hafta oynanacak Atiker Konyaspor maçında takımın başında bulunacağı ifade edildi.
Bugün genç teknik adamın kulübüyle de görüşüp izin alan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, yarın basın önünde imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.
Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor’un 2. Lig’de mücadele ettiği dönemde Teknik Direktör Özcan Kızıltan’ın yardımcısı olarak görev yapmıştı.
“Erol Hoca ile anlaştık”
Erol Bulut ile anlaştıklarını söyleyen Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Erol Bulut Başakşehir’de Abdullah Hoca’nın yardımcısı idi. Tabii kendisi tanıdığımız bildiğimiz bir isim. Futbol camiası içerisinde de saygı duyulan bir teknik adam. Yeni Malatyaspor olarak genç, heyecanlı bir ismin bize daha fazla şey katacağını düşündük ve Erol hocamızla anlaştık. Şu an hali hazırda takımın içinde olan hocamız ile birlikte güçlü ve heyecanlı bir ekip kurarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Başakşehir Kulübü’ne de anlayışından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.
iha- malatyahaber.com
yüzde yüz katılıyorum Cengiz Karaca kardeşime
Adamlar en iyisini de getirdi gördünüz kaçtı gitti. Bence çok isabetli karar. Kaprisi olmayan ,çalışkan, Alman spor disiplini ile yetişmiş, Malatya ya yar olacak bi hoca hayırlı olsun…O boş konuşanlara gelince geçen yıl superlige çıkamaz diyorlardı bu sene de küme düşer diyorlar. Malatya ya düşmana ne hacet içerde yeterince var…
irfan buz daum un yardımcısıyken bursada teknik goreve getirilmişdi bursa böyle bir karar vermisti sonra genclerbirligi,malatya derken kendini geliştirdi neden abdullah avcı gibi şu an turkiyenin en iyi teknikdirektörunun yardımcılıgını yapan birine kendini ispatlamk isteyen ,enerjik,dinamik birine bu şansı vermeyelim hoffenheım teknik direktöru 29 yaşında bize göre çoçuk degil mi ama öyle olmuyor bilgi,birikim,çalışma disiplini var klasık alman ekolü erol bulutta bu ekolden bence başarılı olacak …
En iyisi erol bulut mus
Super ligi unut mus
yorum yok çünkü yorum yapacak bir şey yok BABA transfer yaptık bekledik araştırdık en iyi hocayı getirdik .pehhhh
Cok haklisiniz malatyasporda da kimler sitaj yapmadi ki sonuc amatordeyiz yillar sonra super ligdeyiz erol bulut un irfan basarandan fazlasi ne acep !!!!;
Bundan sonra ne olur bes macta sifir veya bir puan alip son siraya yerlesiriz gecen seneki adaspor gibi. ..
HAYIRLI OLSUN
SU KISILER HAYIRLI OLSUN DIYEMIYRNLER
MALATYALI olma ihtimali yok gibiler
Yapmayın istanbul takımlari var daha bitane büyük maç oynamadik yapmayın beyler bi on sene dahami bekleyelim istanbuldan sesleniyorum taraftar maçlara gitmesin ben istanbul dan yakın bütün maçlara gidiyordum buhoca gidene kadar birdaha maç bitti benim için
Erol bulut futbolculugunda efendi biriydi yillardir Abdullah Avci ile calisiyor ben sahsen takima yarar saglar dusuncesindeyim
Hayirli olsun Rabbim yar ve yardimcisi olsun
Erol hocayı yerden yere vuranlar yarın inşallah başarılı olursa ne diyeceksiniz Allah yar Ve yardımcısı olsun çünkü malatya da herkes teknik direktör.
Büyük hayal kırıklığı. Adamın hiç teknik direktörlük yapmamış. Hep yardımcı. ilk denemesini malatyada yapacak. Birde başkan acele edip takımın geleceğini riske atmak istemiyoruz diyordu. Ertuğrul sağlamın tazminat ödemeyi göze alıp gitmesini şimdi çok daha iyi anlıyorum..
Tamda bu yönetimin kalitesinde elveda süperlig
Tamer Tuna’yı,Göztepe teknik direktörü olmadan önce tanıyormuydun.Bu adam Malatya ya gelseydi.Aynı lafı muhtemelen onada söyleyecektiniz.Biraz susun,mantıklı yorum yapın.
bu malatyaspor taraftarı ile dalga gecmek .irfan buzdan daha mı iyi ? diyecek birileri osmanlıspor yenildi diye skora göre konuşmam 3 hafta sonra görün erol bulut mu irfan buz mu ?
sayın yorumcu Belliki takımlardan bi haber,ezbere yazıp,işkembeden atıyorsun.Osmanlıspor,geçen seneki osmanlıspor değil.Kadrosu dağıldı.İrfan Buz’un Osmanlısporu ile Malatyasporu tokuşturursan,Osmanlı’da kaybeder,sende kaybedersin.Kadrosu zayıfladı dersem daha iyi anlarsın zannederim.Önce elma ile armudu ayır.
İrfan buz geldiğinde çok mu tecrübeliydi!!! Biraz sabredin ya. Hiç kimseyi beğenmiyorsunuz herşeyi siz biliyorsunuz ama daha ilk maçtan stadı dolduramadınız. Gerçek Malatyalıysan önce tribünü doldur.
Hayırlı olsun zamanında yılmaz vuralda yardimci antrenoruyken ilk Malatya sporda başladı teknik direktörlüğe 3 sırada bitirmiştir ligi
Bazen risk almak iyidir super ligin zırp pırt takım degistiren kasar hocalarındansa erol bulut daha iyidir hayırlı olsun
Insallah iyi ve hayirli olur ama yonetim buyuk risk aldi isler kotu giderse yonetimde gider erol bulut tecrubesi olmayan biri yinede hos geldin diyelim basarilar temenni edelim hic kimse anasinin karninda hoca olmadi belkide boylesi daha iyi olur biraz bekleyip gorelim
Erol bulut kim ya…ali ravcidan ne fazlalığı var acaba…inşallah pişman olmayiz..genede hayırlı olur inşallah..
Hayırlı olsun
2 haftadır takımı çalıştıran hakan hoca takımın yardımcı antrenörü olmalıdır.
Bence başkan istifa etmeli süper lige yakışacak bir antrenör değil
senin mantığına göre Tamer Tuna da Göztepe’ye geldiğinde süper lige yakışan bir T.Direktör değildi.Onu şimdi herkes iyi tanıyor.Şimdi .on tane Rıza yada yirmitane Ertuğrul gelse,Göztepe Tamer Tuna’dan vazgeçermi?Malatyaspor düşmanları!
Altyapısı güçlü, başarıya aç, umut vaadeden ve rüşdünü ispat etmeye çalışacak kaliteli bir isim. Rabbim mahcup etmesin. Hayırlı olsun…
sayın başkan adil gevrek ve yönetim kurulunun ne kadar aciz ve bu işten anlamadığını bie kez daha gözler önüne serdi. artık bırakın gidin.. erol hoca hayatında takım çalıştırmamış daha.. malatyaspor çömezlerin deneme tahtası değil
Siz kimsiniz?Teknik direktör mü?Başkanmı ?Yöneticimi?Vasvınız ne?Bırakın yönetim işini yapsın.Şayet bu takım üzerinde söz sahibi olmak istiyorsanız aslanlar gibi yönetime talip olursunuz seçildiğiniz takdirde takım üzerinde tasarrufta bulunursunuz.Bırakın harici gazel okumayı taraftarsanız stada gidip olgun bir taraftar gibi destek verin.Sizin gibi yorum yapanları gerçek taraftar olarak görmüyorum.
Beyler Malatyaspor’un ligde kalması imkansız bu hafta yenilir Bakmasınlar Geçen Hafta 4 Attıklarına karabükspor oynamadı ayrıca pas yapamayan bir takımın lige odaklanması sadec e rüyada olur .
Soylenecek soz yok yazik ya yazik erol bulut kim ya. Malatya ya yazik olacak.
Hayırlı uğurlu olsun..Her zaman takımın ve başkanımın yanondayım.. Bu arada sonuç odaklı yorum yapan spor yorumcusu arkadaşlar, yorumlarınızı şimdi alayım.. İyi mi oldu kötü mü oldu 🙂
Hayırlı olsun.
Hayirli olsun
Hayırlı olsun.İnşallah özlediğimiz sonuçlar alınır ve Malatyalılar olarak mutlu oluruz
Adil başkanın samimiyet ine güveniyorum, umarım başarılı oluruz.
Hayırlı olsun
ELINE SAGLIK BASKAN…OLDU OLACAK HAKKI BULUTUDA GETIRSEYDIN…..ALI RAVCININ BU ADAMDAN NE EKSIĞI VARDI…DEVAM ETMEDIN
Hayırlı olur inşallah
Yuh yani.kaç haftadır Erol bulut mu bekleniyordu.Ali ravcı’nın arkasında dursaydın.büyük bir kumar oynadın.inşallah düşmeyiz.
Hayırlı olsun.
Başkanım tebrikler..hayırlı uğurlu olsun inşallah….
Soylenecek.soz.yok.baskana.yonetime.hayirli.olsun
hayırlı olsun