Erzurumspor Maça Çıkamadı

TFF 2. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kırşehirspor, evinde konuk edeceği Erzurumspor’un maça gelmemesi üzerine hükmen galip gelerek, 3 puanı hanesine yazdı.

Ahi Evran Stadı’nda bugün saat 16.00’da Erzurumspor ile karşılaşması gereken Kırşehirspor, rabikinin sahaya çıkmaması üzerine hükmen 3 puanın sahibi oldu. Federasyon yetkilileri ve Kırşehirspor takımı oyuncuları sahaya çıkarak 5 dakika Erzurumspor’u bekledi. Ligin 4. haftasında oynanacak olan maça Erzurumspor’un gelmemesi üzerine, hakem Sacit Keşkek tarafından Kırşehirlisporcular soyunma odasına gönderildi.

Futbolcular 3 puanın sahibi olmanın sevincini yaşarken, Kırşehirspor Teknik Direktörü Tarık Yurttaş ise büyük bir sıkıntı olması nedeniyle Erzurumspor’un maça gelmediğini söyledi. Yurttaş, “Türkiye’deki takımlar bu gibi sıkıntılarla boğuşuyor. Maddi problemleri olan bir kulüp başarılı olamaz. İsterdim ki, hiçbir kulüp bu hale gelmesin. Maalesef bu tür yanlışların kurbanı kulüplerimiz ve sporcularımız oluyor” dedi.