Esenlik’te Görevden Almalar

Malatya Belediyesi Esenlik Şirketi’nde genel müdür değişikliğinin ardından 2 genel müdür yardımcısının da iş akitlerinin feshedildiği bildirildi.

Ahmet Çakır’ın belediye başkanlığı görevine seçilmesinin ardından geçtiğimiz hafta başında, 5 yıldır şirketin genel müdürlük görevini sürdüren Osman Furkan’ın yerine kuyumcu- müteahhit Hacı Uğur Polat atanmıştı.

Esenlik Şirketi’nde 12 yıldır genel müdür yardımcılığı görevini sürdüren Mehmet Orhan ile 5 yıldır genel müdür yardımcısı olan Mehmet Perçin’in iş akitlerinin de, Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın talimatı doğrultusunda feshedildiği öğrenildi.

İş akdi feshedilenlerden Mehmet Perçin’in oğlu Enes Perçin, geçtiğimiz Pazar günü yapılan kongrede AKP İl Yönetim Kurulu’na seçilmişti.

Bu arada, 2 genel müdür yardımcılığı görevinin boşalmasından sonra bu göreve Elazığ ve Ankara’dan birer kişinin atanacakları, ayrıca Malatya’dan bir kişinin de üçüncü genel müdür yardımcısı olarak görevlendirileceği öğrenildi.

4’Ü DE YOK: (Soldan Sağa) Görevden alınan Mehmet Perçin, eski belediye başkanı Cemal Akın, eski genel müdür Osman Furkan, görevden alınan Mehmet Orhan (Arşiv: GÖRÜŞ Gazetesi)