Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Esenlik’te Görevden Almalar

Esenlik’te Görevden Almalar
  • 27.12.2015
  • 0

Malatya Belediyesi Esenlik Şirketi’nde genel müdür değişikliğinin ardından 2 genel müdür yardımcısının da iş akitlerinin feshedildiği bildirildi.

Ahmet Çakır’ın belediye başkanlığı görevine seçilmesinin ardından geçtiğimiz hafta başında, 5 yıldır şirketin genel müdürlük görevini sürdüren Osman Furkan’ın yerine kuyumcu- müteahhit Hacı Uğur Polat atanmıştı.

Esenlik Şirketi’nde 12 yıldır genel müdür yardımcılığı görevini sürdüren Mehmet Orhan ile 5 yıldır genel müdür yardımcısı olan Mehmet Perçin’in iş akitlerinin de, Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın talimatı doğrultusunda feshedildiği öğrenildi.

İş akdi feshedilenlerden Mehmet Perçin’in oğlu Enes Perçin, geçtiğimiz Pazar günü yapılan kongrede AKP İl Yönetim Kurulu’na seçilmişti.

Bu arada, 2 genel müdür yardımcılığı görevinin boşalmasından sonra bu göreve Elazığ ve Ankara’dan birer kişinin atanacakları, ayrıca Malatya’dan bir kişinin de üçüncü genel müdür yardımcısı olarak görevlendirileceği öğrenildi.

4’Ü DE YOK: (Soldan Sağa) Görevden alınan Mehmet Perçin, eski belediye başkanı Cemal Akın, eski genel müdür Osman Furkan, görevden alınan Mehmet Orhan (Arşiv: GÖRÜŞ Gazetesi)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."