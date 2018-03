‘Eşimi ve Kızımı Arıyorum’

Malatya’da cezaevinden çıktıktan sonra eşi ve çocuğunu bulamayan bayan kuaförü bir şahıs, çalmadık kapı bırakmadı.

Volkan Can isimli 32 yaşındaki şahıs, bir iftira nedeniyle cezaevine düştüğünü ve 3 ay yattıktan sonra çıktığını belirtip, “15 Şubat günü tahliye oldum ve eve geldiğimde eşim ve çocuğumun olmadığını gördüm. Eşim Çilem Can (31) ve çocuğum Şilan (9) nerede olabileceğiyle ilgili her yeri aradım, bilen yoktur. Eşim Bingöllü olması nedeniyle orayı aradım, oraya da gitmemiş. Kaybolduklarına ilişkin polise başvuru yaptım” ifadelerini kullandı.

Çocuğu Şilan’ın 91 Bin Dev Öğrenci İlköğretim Okulu ikinci sınıfına gittiğini belirten Volkan Can, özellikle çocuğunu çok özlediğini belirtti. Kendisinin bayan kuaförü olduğunu dile getiren Volkan Can, “Görenlerin insaniyet namına en yakın karakola bildirmelerini rica ediyorum” dedi.