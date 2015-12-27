Eski Arapgir Korumaya Alınıyor

Arapgir ilçesinin ilk yerleşim yeri Eskişehir Mahallesi için koruma amaçlı imar planı hazırlanıyor.

Arapgir Kaymakamı Ercan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arapgir’in eski yolların geçtiği bir noktada olduğunu söyledi. Tarihi İpek Yolu’nun Arapgir’in içinden geçtiğini kaydeden Turan, Şam’dan, Halep’ten, Bağdat’tan gelen yolların burada birleştiğini belirterek, ”Bu yol, Trabzon Limanı’ndan da Kırım ülkesine, Rusya’ya, Doğu Avrupa’ya açılan bir kapı niteliğinde. Bundan dolayı ilçemiz tarihte birçok açıdan cazibe noktası olmuş. Romalılar buraya yerleşmişler. Romalılar’dan önce de milattan önce 3 binli yıllarda yerleşimler var. Eskişehir Mahallesi’nde Romalılara ait bir kale bulunmakta” diye konuştu.

Eskişehir Mahallesi’nin kurulu bulunduğu Eskişehir Vadisi’nde Türk yerleşiminin 1071 yılından sonrasına dayandığını aktaran Turan, bu mahallede Anadolu Beylikleri, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde yerleşimlerin olduğunu anlattı.

Turan, Eskişehir Vadisi’nde Akkoyunlular’dan kalma birçok konak olduğunu dile getirerek, ”Zamanla yenilene yenilene günümüze gelmiş. Burası Akkoyunlular’ın uç beyliğini yapmış. Ondan önce Danişmentliler, Mengücekler gibi beyliklerin de burada bir hakimiyet alanı varmış” dedi.

Vadideki 4 tarihi camiden 2’sini restore ettiklerini, diğer birçok eserin de restorasyonu için girişimde bulunduklarını anlatan Kaymakam Turan, mahalledeki Molla Eyüp Kütüphanesi’ne de işaret ederek, ”800 yıl önce bu mahalle, bir ilim ve irfan merkezi olmuş. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kütüphanenin restorasyon ihalesini yaptırdı. Arapgir insanı okumayı sever. Bunu, ilçenin tarihi derinliklerindeki okuma kültürüne bağlıyorum” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Mahallesi’nin Arapgir Belediyesi’nin hizmet verdiği 21 mahalleden biri olduğunu aktaran Turan, vadiye hayat veren su kaynağından bahsetti. Vadinin hem Romalılar hem de Müslüman Türkler tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde bu su kaynağının önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Turan, bu suyun, topraktan yapılmış kanallarla o dönemde Romalılara ait kaleye götürüldüğünü ve insanların kullanımına sunulduğunu belirterek, ”Bu sistemin kalıntıları hala mevcuttur” diye konuştu.

Arapgir merkezinde modern binalar bulunduğunu dile getiren Ercan Turan, ancak Eskişehir Mahallesi’nde beton ve yüksek yapılara belediyenin izin vermediğini bildirdi.

-Belediye Başkanı Cömertoğlu-

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise amaçlarının ilçedeki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak, onu ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

İlçenin ilk yerleşim yeri Eskişehir Mahallesi’nin daha önce hali hazır haritası olmadığını belirten Cömertoğlu, ilk önce bu haritayı hazırladıklarını kaydetti.

Daha sonra mahalleyi koruma amaçlı imar planını hazırlamaya başladıklarını ifade eden Cömertoğlu, ”Koruma amaçlı imar planında Eskişehir Vadisi’nde beton ve yüksek binaların inşasına izin verilmeyeceği belirtilecek. Plan doğrultusunda Eskişehir Vadisi, 3. derece doğal sit alanı olacak. İmar planı 2 yılda tamamlanacak” dedi.