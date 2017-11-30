Eski Rektör Kitap Yazdı.. “Yâdımda Kalanlar”

İnönü Üniversitesi’nin 2008-2016 yılları arasında 2 dönem rektörlüğünü yapan Prof. Dr. Cemil Çelik’in kaleme aldığı “Yâdımda Kalanlar-Bir Bilim Adamının Hatıraları” adlı kitabı yayımlandı.

Prof. Dr. Çelik’in “Yâdımda Kalanlar-Bir Bilim Adamının Hatıraları” adlı kitabı Boğaziçi Yayınları tarafından yayımlandı. Toplam 368 sayfalı kitapta Prof. Dr. Cemil Çelik, gezi notlarını, bilimsel konulardaki görüşlerini, eleştirilerine ve İnönü Üniversitesi’ndeki görevi esnasında yapılan çalışmaları kapsayan konulara da yer veriyor.

“Yâdımda Kalanlar-Bir Bilim Adamının Hatıraları” kitabının arka kapağında Prof. Dr. Cemil Çelik’in şu ifadelerine yer veriliyor:

“Bizim kuşağımız günlük tutma, hatırat yazma gibi bir kültürden biraz uzak yetişti. Önce TÜBİTAK ve arkasından sekiz yıllık rektörlük dönemim ile ilgili yaşadıklarımı yazmayı, yapılanları tarihe not düşmeyi istemiştim. Sahiden de yapılanları çok çabuk unutan bir toplum haline gelmiştik. Konuyu değerli arkadaşlarımla konuştuktan ve tavsiyelerini aldıktan sonra, işi doğduğum ve çocukluğumun geçtiği köye kadar uzattık.

Aslında öncelikle bu yaşanmışlıkları kendim ve yakın çevrem için yazdığımı düşünüyordum. Daha sonra yaşadıklarımızı, o günkü geleneği, adetleri, algıları, folkloru yazmak, gelecek kuşaklar için de anlamlı olabilir demeye başladım. Toplumumuz son altmış yılda hızlı bir değişim geçirmişti. Yeni nesiller, hatta kendi çocuklarımız bile bizim geçirdiğimiz sıkıntılı süreçleri bilmiyorlardı. Altmış yıl önceki köy hayatı onlara masal gibi geliyordu. Bütün bu sebeplerle yazacaklarımın gelecekte belki birilerinin işine yarayabileceği kanaatine vardım.”

Bu arada, “Yâdımda Kalanlar-Bir Bilim Adamının Hatıraları” adlı kitaba ulaşmak isteyenler (www.bogaziciyayinlari.com.tr) adlı internet sitesinde alabilecekler.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com