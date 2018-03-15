Eski Su Depoları Yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü su depolarının bakım ve onarımlarını yapıyor.

MASKİ Genel Müdür Özgür Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, su depolarının bakımlarının sağlıklı su tüketimi için çok önemli olduğunu ifade etti.

Kendilerinin de bu bilinçle şehirdeki su depolarının onarım ve bakımını gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

“Eski depoların temizlenmesi, otomatik klorlama sistemi, izolasyonu ve bakım onarım işlemlerini yaptık. Manevra odasındaki vanaları değiştirip, sıva boya işlemleri yapıldı. 3 bileşenli yalıtım malzemesiyle sızdırmazlık işlemleri tamamladık. Depolarımızın etrafını tel örgülerle çevreleyerek gerekli güvenlik önlemleri aldık.

Depomuzun bakteriyolojik arındırıcı malzemeler ile temizliğini yaptık. Bu kapsamda 2017 yılında 219 mahallemizde 288 adet su deposu, 107 adet terfi binası, sondaj binası olmak üzere toplamda 395 adet tesisimizde bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdik.”

Bülten- AA