Eskimalatya Yoluna Asfalt

Malatya Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Eskimalatya’da 3.5 kilometrelik asfaltlama çalışması yapıldı.

Yeni yol açma, genişletme, asfaltlama, prestij cadde ve sokak çalışmalarını Malatya’nın hemen her noktasında sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Eskimalatya yolunu da asfaltladı. Alibaba Mezarlığından, demiryolu köprüsüne kadar sıcak asfalt ile kaplanan yol ulaşıma açıldı.

Maski tarafından bölgede yapılan içmesuyu ve kanalizasyon çalışmalarından dolayı tahrip olan yollar ilk olarak freze makinesi ile kazıldı. Eski asfaltın sökülmesinin ardından yolda güçlendirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi yolun 3.5 kilometrelik bölümünü sıcak asfalt ile kapladı.

Büyükşehir Belediyesi bölgede devam eden altyapı çalışmalarından sonra diğer cadde ve sokaklarda da asfaltlama çalışmaları yapacak. Büyükşehir Belediyesi kent merkezini Eskimalatya’ya bağlayan Battalgazi Caddesinin girişinde, prestij cadde çalışmalarına ise devam ediyor.

Yapılan asfalt çalışmasını değerlendiren bölge sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.

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