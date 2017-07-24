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Malatya Haber -

Eskimalatya Yoluna Asfalt

Eskimalatya Yoluna Asfalt
  • 24.07.2017
  • 9

Malatya Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Eskimalatya’da 3.5 kilometrelik asfaltlama çalışması yapıldı.

Yeni yol açma, genişletme, asfaltlama, prestij cadde ve sokak çalışmalarını Malatya’nın hemen her noktasında sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Eskimalatya yolunu da asfaltladı. Alibaba Mezarlığından, demiryolu köprüsüne kadar sıcak asfalt ile kaplanan yol ulaşıma açıldı.

Maski tarafından bölgede yapılan içmesuyu ve kanalizasyon çalışmalarından dolayı tahrip olan yollar ilk olarak freze makinesi ile kazıldı. Eski asfaltın sökülmesinin ardından yolda güçlendirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi yolun 3.5 kilometrelik bölümünü sıcak asfalt ile kapladı.

Büyükşehir Belediyesi bölgede devam eden altyapı çalışmalarından sonra diğer cadde ve sokaklarda da asfaltlama çalışmaları yapacak. Büyükşehir Belediyesi kent merkezini Eskimalatya’ya bağlayan Battalgazi Caddesinin girişinde, prestij cadde çalışmalarına ise devam ediyor.

Yapılan asfalt çalışmasını değerlendiren bölge sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.

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Yorumlar
  1. troller kaynıyor dedi ki:
    25 Temmuz 2017, 15:18

    haber büyükşehirin o yolları delik deşik eden maski ama yorumlara bakıyorum da büyüksehirin trolleri battalgazi belediyesine yükleniyor. arkadas memleketi susuz bırakan malatya merkezde asfalt yokken oralara sıcak asfalt atan battalgazi belediyesiyken şimdi asfalt problemi battalgazi belediyesinin miş gibi davranılması hedef şaşırtmaktan başka birşey değil. El vicdan mümin kardeşler. kısa süreli rantsal çıkarlar için karalama çalışması yapılması çok yanlış.

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  2. Malatya dedi ki:
    25 Temmuz 2017, 12:35

    Bölgenin en kalabalık olduğu dönemde, yani kayısı döneminde maski o yolu bozdu. Millet bir sürü rezillik çekti. Kayısı bitince mi asfalt dökmeye başladınız? Yöneticilerimiz ne kadar geniş düşünüyorlar böyle. Maşallah!

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  3. mehmet dedi ki:
    25 Temmuz 2017, 00:09

    Medyada güzel poz veriyor Battalgazi belediye başkanı gözde olan yerlerin asfaltı ışıklandırma sistemi kaldırım vs hepsi var şehrin göbeği azizler sokak hiç geldimi acaba bu semt e başkada bi şey demiyorum çiçeklerle böceklerle uğraşacağınıza mahalle ve sokaklara bakın yazık ya bu insanlar Size oy verdi

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  4. ali dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 23:32

    Mastinin giriş çıkışı ucretli hale geliyormuş diye söylendi var gercekse eğer bu belediye yakında dünyanın il olarak vergi almada rekora imza atacak düşününsenize misafirinizi almaya gidiyorsunuz girişte ucret umarım gercek değildi şakadır

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  5. Ali dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 22:19

    Battalgazi belediyesi maalesef asfaltlama calismasi yapmiyor hanimin ciftligi fatih mahallesinde yoollar cok kotu defalarca belediyeye soylenmesine ragmen bi degisiklik yok

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  6. Ahmet dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 18:39

    Ben bugün gördüm asfaltı ama merak ettiğim şu: Selahattin Gürkan hergün medyaya çıkar ama bigün Battalgazi merkeze gelsede yolların rezilliğini görse. Ah be hemserim ah. Anca medyatik olmanın derdindeler. Neymiş çalışıyormuş. Koskoca BATTALGAZİ KAYMAKAMLIGININ önünden 3 aydırlı geçiyorum. Aynı durum. Ve trafik gercekten büyük tehlike. Battalgazi Kaymakamı görmezmi ya hergün girdiği kapının yollarını. Ah reisim bu yöneticileri başımızdan al sende kurtul bizde kurtulalım.

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  7. Mehmet dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 17:59

    Bu resimleri saklamak lazım gelecekte resimde görünen yeşil alanların emlak rantına nasıl kurban edildiğine şahitlik etsin. Tecde gibi olmasın

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  8. külyutmaz dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 17:19

    biz hergün geçiyoruz.asfaltı niye göremedik acaba

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    1. Metin dedi ki:
      24 Temmuz 2017, 20:26

      Isine gelmedigi icin gormuyorsun

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