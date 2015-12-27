“Eşkiya İle Konuşacak Birşeyimiz Yok”

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kıyamet kopmadıkça AK Parti’nin yeniden iktidara geleceğini söyledi. Çözüm süreci ile ilgili herkesin müsterih olmasını isteyen Arınç, “Elinde silah olan silahını kullanan, şiddet kullanan, masum insanların kanına giren eşkıya ile konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Ancak onların anladığı dilden konuşabiliriz. Onu da yerine getiriyoruz” dedi.

Partisinin Orhangazi ilçesindeki 5. Olağan İlçe Kongresi’ne katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa’nın AK Parti’yi sevdiği dağ taşın AK parti dediğini ifade ederek, hedefi yüksek koymak gerektiğini söyledi. Kadınların propaganda gücünün erkeklerin 10 katı daha güçlü olduğunu ifade eden Arınç, “Erkekler böyle değildir. Bir şey söyler aklında bir sürü şey düşünür. Kadınlar ise yürekten konuşur, samimidir. Çoğu zaman kucaklarında bebekleriyle kapı kapı dolaşır. Allah da onların hizmetlerine büyük bir mükafat verir” dedi.

2015 yılı 7 Haziran yılında yapılacak milletvekili genel seçimine dikkat çeken Arınç, “Biz bu seçimlerde de İnşallah, Allah bir mani, keder vermezse, yer yarılmaz, gök delinmezse 4. defa iktidar olacağız. Yani kıyamet kopmadıkça Allah’ın izniyle AK Parti tekrar iktidara gelecek. ‘Yan gelip yatalım o zaman’ Hayır, on anlamda söylemiyorum. Bu çok önemli. Üç dönem oldu kardeşim, Başımızda Tayyip bey vardı. Başbakanımızı halk seviyordu. ‘Teyyibe oy vereceğim diyen Anadolu insanı AK Parti’yi bile görmeden oyunu veriyordu. Ama o şimdi Cumhurbaşkanı oldu. ‘Acaba AK Parti ne yapacak? Gitseler de kurtulsak diyenler ve biz bunları nasıl yıkarız?’ diyenler var. 14 parti birleşti ‘Ekmek için Ekmeleddin’ dedi yine olmadı. Bu sefer, ‘Acaba 15 parti yapsak bu iş olur mu? Mesela CHP ile HDP’yi birleştirsek yanına da MHP eklesek, adı sanı duyulmuş duyulmamış ne kadar parti varsa, oy oranları yüzde 1’de olsa Saadet’i de vesaire de yanına koysak bir de şöyle bir yüklensek bunlardan kurtulur muyuz?’ diye düşünenler var. İçerisi başka, dışarısı başka düşünüyor” diye konuştu.

“EVET FAZLA OLDUK”

Dünyanın ekonomik durumun içler acısı olduğunu anlatan Arınç, buna rağmen Türkiye’de her şeyin büyüdüğünü ifade ederek, “Allah verdikçe veriyor biz de millete dağıtıyoruz. Biz de bereket var. Ben böyleyim de AK Parti neden böyle diyenler var. Araştırdılar. Uzaya gittiler baktılar, içimize girdiler her şeyi yaptılar. ‘Bunları bölmekten parçalamaktan başka çare yok’ dediler. Onlar da başka hesapların içinde olabilir. Bu Türkiye fazla oluyor artık. Eski bir reklam gibi. Evet. Fazla olduk. 2 bin Dolar milli geliri 11 bin 500 Dolar’a çıkardık. Bir de hedef koyduk. Biz pazar günkü seçimi pazartesi olarak düşünmüyoruz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerin koyduk. Biz 2071’i düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“SİZ BENİM PAÇAMA YETİŞEMİYORSUNUZ”

Arınç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gözlerimi kapatsam, Eshab-ı Keyf gibi bir yerde uykuya yatsam, 3 ay ortadan kaybolsak memlekette hükümet kurmak için sokağa çıksalar kiminle hükümet kuracaklar? Bu adamlarla kurulur deseniz, bu adamların benzerleri 1999’de hükümet kurdu. DSP, MHP, ANAP. Ne hale geldi ülke? Aynı kafada bunlar. Ne hala geldi ülke? Hatta aynı partiler. Türkiye yandı, yıkıldı, Bankalar battı. Esnaf mahvoldu. Devalüasyon yaşandı. O 6 sıfırları biz o zaman aldık. Bunlara hükümet mi verilir? Ne 4 dakikası 4 senesi kardeşim. Daha iyisi olsa canıma minnet. Ben meydan okuyorum, daha iyisini bulun size helal olsun. Ama bizden daha iyisini bulacaksınız. Daha çok çalışanını bulacaksınız. Daha çok bilenini daha çok milletle beraber olanı bulacaksınız. Daha çok milletin inancına örfüne adetine sahip çıkanı bulacaksınız. Sizden bir şey olmaz. Sizin üçünüzü beşinizi toplasanız benim paçama yetişemiyorsun. Sizden hükümet mi olur?”.

“BUNU NASIL BAŞBAKAN YAPACAKSINIZ?”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da yüklenen Arınç, “CHP genel Başkanını 900 kişi aday gösterdi. 250’si fire verdi oylarken. Biz bin 348 ile aday gösterdik. Bin 368 oy çıktı. Aramızdaki fark bu. Öyle bir genel başkanı düşünün. Beni satanlar kim diyecek? 900’ün yarısı satmış. Bu adam partisinde rahat değil. Bunu nasıl başbakan yapacaksınız. Kim güveniyor buna? Kim destekler bunu? Başbakan Davutoğlu bir foyasını ortaya çıkardı. SSK genel müdürü olmuş, ‘İmtihan yapmaya gerek yok, vaktimiz de yok’ deyip yedi sülalesini doldurmuş. O yüzden SSK batmış zaten. Onun için SSK, Hazineni sırtında yük olmuş. Ben SGK’ya senede 70 katrilyon lira veriyorum, millet güzel sağlık hizmeti alsın diye. O yüzden bunları bir devirsek diye fevkalade hileler yapılabilir, kandırılabilir, bir takım operasyonlar düşünebilirler. Bu güne kadar çok örneklerini gördük. Ama yel kayadan bir şey koparmadı” dedi.

AK Parti’nin başarılı olmaya mecbur olduğunu ifade eden Arınç, 63. Hükümeti yeniden kuracaklarını 367 milletvekili ile geleceklerini ve yeni anayasa yapacaklarını sözlerine ekledi. Erkan Mumcu ve Abdullatif Şener’in AK Parti’den ayrıldıktan sonra kaybolup gittiğini anlatan Arınç, bu zamana kadar AK Parti kadar güçlü bir partinin görülmediğini söyleyerek, “Bugün Türkiye’nin neresine giderseniz gidin hepsi AK Parti’nin eseridir. 470 katrilyonluk bütçe ile Türkiye’yi idare ediyorum. Ve hamdolsun her şeyi yapıyorum” diye konuştu.

Türkiye’deki kıyafet ayrımcılığını ortadan kaldırdıklarını sözlerine ekleyen Arınç, Türkiye’nin Suriye Kobani ve Yezidileri barındırarak herkese kucak açtığını söyleyerek aman diyen herkese kucak açtıklarını anlattı.

“TERÖR MESELESİNİ ÇÖZECEĞİZ”

Terörü meselesini bitirmek için gayret ettiklerini ifade eden Arınç, şunları söyledi:

“Akılcı adımlar atıyoruz. Kamu düzeni sağlanmadan size hiçbir şey söylemez ve hiçbir şey kabul etmeyiz. Hem elinizde silah olacak hem de çözüm sürecini konuşacağız. Hem sokakları yakıp yıkacaksınız, hem de çözüm süreci var diye üzerine yatacağız. Öyle mi? Yok öyle bir şey. Elinde silah olan silahını kullanan, şiddet kullanan, masum insanların kanına giren eşkıya ile konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Ancak onların anladığı dilden konuşabiliriz. Onu da yerine getiriyoruz. Herkes müsterih olsun”.

AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, geçen başkanlık seçimlerinde 36 oyla belediye başkanlığını kaçırdıklarını ve 30 Mart seçimlerinde koltuğu geri aldıklarını belirterek, “AK Parti uyum birlik ve beraberlik partisidir. Birlik beraberliğimiz sayesinde burada oy rekoru kırdık. Biz çok çalışmak zorundayız. Çünkü Türkiye’ye gözünü dikmiş çok mazlum milletler var. O yüzden çalışırken samimi çalışacağız hizmet yapacağız ve halkımızdan destek bekleyecek anaların dualarına talip olacağız. Kongrelerimizi düğün havasında yapıyoruz. 10 Ocak’taki ilk kongremize Başbakanımız Ahmet Davutoğlu gelecek. Hepinizi kongremize davet ediyorum. Kimse üzülmesin, bu partide her zaman, herkese görev var” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Orhangazi’ye ne yapılsa az olduğunu ifade ederek, “Bu güne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bu kadrolar hizmet kadrolarıdır. Bizler bu işi, ibadet aşkıyla yapmaya geldik. Biz kavga etmeye değil eserler bırakmaya geldik. Bırakmaya da devam edeceğiz. Geçmişiyle bağlantısı olmayanlar köksüz ağaca benzer. AK Parti, bugün dünyaya hizmet anlayışının ne olduğunu gösteriyor. İnşallah dün bizimdi, bugün de bizim, yarın da bizim olacaktır. Biz para istemiyoruz. Bize yetki olsun yeter. İlk görevimiz de ilçeye güzel bir salon yapmak, hoş bir ilçe merkezi oluşturmaktır. Alt yapı çalışmalarımız sürüyor. İlçedeki her yeri pırıl pırıl asfalt yapacağız. Kaleyi canlandıracak, orada da bir tesis inşa edeceğiz” dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun tamamlanmasının ardından Orhangazi’nin bölgenin cazibe merkezi olacağını ifade ederek, Samanlı olarak bilinen tünele Orhangazi adının verilmesini istedi.

Kongrede güven tazeleyen AK Parti Orhangazi ilçe Başkanı Mustafa Kaya ise, şunları söyledi:

“AK Parti, bu milletin geçmişi, geleceği ve birikimidir. AK Parti, Cumhuriyet tarihi boyunca her türlü baskıya rağmen, hakkı üstün tutan anlayışla ekilen tohumun meyvesidir. Biz dünyada örneği görülmemiş bir halk devrimi gerçekleştirmiş bir partiyiz. Sizlerin boynunu büktürmeyeceğime dair söz veriyoruz”.

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın da katıldığı törene bir çok belediye başkanı da katılarak destek verdi.