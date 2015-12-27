Etkinlikler Sürecek



“ Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci” konulu liselerde verilen seminerlerin sonucusu Kent Konseyi Genel Sekreteri Avukat Ali Yıldırım’ın Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’ndeki sunumuyla yapıldı.



Niyazi Mısri Sosyal Bilimleri Lisesinde ki programda konuşan okul müdürü Abdulkadir Çolak, “ Kent bir medeniyetin sembolüdür, insanlar medenileştikçe kent bilinci her zaman kendini göstermiş kent bilinci artamaya devam etmiştir, kentte insan birey olmaktan çıkıp toplum olmanın heyecanını yaşar, dolayısıyla kenti bir bütün olarak algılamak en doğru yoldur” dedi.



Kent Konseyi Genel Sekreteri Avukat Ali Yıldırım ise “Kentli insan sokakta sesli bir şekilde konuşmayan insandır, kentli insan sokakta hiçbir şekilde küfretmeyen insandır, kentli insan sokağa tükürmeyen insandır, kentli insan otobüse binerken kurallara uyan insandır, kentli insan komşusunun hakkına riayet eden insandır kentli insan trafikte diğer araçlara ve en önce yayaya hak tanıyan insandır kısacası kentli insan bir arada yaşama kültürünü özümseyip diğer insanları da düşünerek hareketlerine dikkat eden insandır ” dedi.



Bireysel bir takım yanlışlıkların birikerek insanlar için şehri yaşanmaz hale getirdiğine vurgu yapan Av. Ali Yıldırım bir arada yaşama kültürünü öğrenmemiz gerektiğini, bunu yaptığımız taktirde şehirde yaşayan herkesin mutlu olacağını belirtti. Kent Kültürü Projesinin 2012 yılı boyunca farklı etkinlikler ile sürdürüleceği öğrenildi.

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