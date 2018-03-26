Evinin Balkonunda Ölü Bulundu
Malatya‘da bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hacı Abdi Mahallesi’ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Kenan Taşdemir’den (60) bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Söz konusu eve giren polisler, Taşdemir’i balkonda hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerce yapılan incelemede, Taşdemir’in öldüğü belirlendi.
Taşdemir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
AA
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